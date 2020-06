Menem continúa internado sin asistencia respiratoria Nacionales 15 de junio de 2020 Redacción Por "RECEN POR MI PAPA", SUPLICO ZULEMITA

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ex presidente Carlos Menem continúa internado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía y su estado de salud es delicado, si bien no recibe asistencia respiratoria. "Recen por mi papá", suplicó Zulemita Menem, la hija del ex jefe de Estado, y confirmó que se trata de "una neumonía muy severa".

Según confirmó, Menem se encuentra "con oxígeno y sin respirador". "Estamos esperando que evolucione en las próximas horas", se esperanzó Zulemita, quien acompaña a su padre en la clínica porteña donde recibe atención médica.

La familia sospechaba que Menem podía haber contraído coronavirus, pero el resultado del test dio negativo.

"Está con oxígeno y sin respirador", tranquilizó Zulemita, quien acompaña a su padre en la clínica donde recibe atención médica.

El jefe de Cardiología del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de esta capital, Luis de la Fuente, señaló que Menem está bien y que dieron negativo los dos hisopados que se le practicaron para conocer si el ex presidente había contraído coronavirus.

"Está bien, está conversando. Llama la atención que se digan esas cosas", enfatizó para alejar los rumores sobre un supuesto estado agónico del ex mandatario. "Se lo trató con antibióticos. La parte cardíaca está todo bien, esta con ritmo normal. Tiene que cuidarse con su diabetes", agregó.

De todos modos, por estas horas el estado de salud del ex presidente era delicado, por lo que debió ser alojado en una sala de terapia intensiva en el sanatorio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 2300, en el barrio porteño de Recoleta, adonde ingresó alrededor de las 20:00 del sábado por la noche, con serias dificultades respiratorias.

Nacido el 2 de julio de 1930, Carlos Menem, peronista, se desempeñó como gobernador de La Rioja entre 1973 y 1976; y entre 1983 y 1989, y posteriormente como presidente de la Nación Argentina entre 1989 y 1999. Desde 2005, el dirigente riojano ejerce el cargo de senador nacional.