Nación, Provincia y Ciudad ajustan medidas en AMBA Nacionales 15 de junio de 2020 Redacción Por

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad buscan "coordinar más las medidas" respecto de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante el incremento de contagios por coronavirus, mientras se estudiaba la posibilidad de extender la cuarentena hasta el 12 de julio.

Según dejaron trascender fuentes gubernamentales, el presidente Alberto Fernández tendría la intención de tomar una séptima prórroga de la cuarentena, que actualmente tiene como última fecha decretada el 28 de junio, a la segunda semana del mes próximo.

En este marco, el ministro de Salud, Ginés González García, se reunirá hoy con sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y la Ciudad, Fernán Quiros, para "analizar datos y definir medidas" sobre la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires AMBA. Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro está previsto para las 17.00 en la sede del Ministerio de Salud de la Nación.

"Siguen hablando. Alberto Fernández sigue hablando con (el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez) Larreta y con (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof", precisaron a NA fuentes del Gobierno bonaerense. En este sentido, indicaron que "en Provincia sigue todo cómo está" hasta el momento, en cuanto a aperturas de actividades, y precisaron que "no se habló" de que la Ciudad deba dar marcha atrás con la apertura de la cuarentena.

"Se habla de a más contagio, menos movilidad. Ser más estrictos en los controles es una de las variables", resaltaron las mismas fuentes a Noticias Argentinas.

Además, afirmaron que "la idea es coordinar más las medidas, mirar más los números y tener acciones comunes", y detallaron: "Nuestra postura es trabajar coordinados, más aún con aumento de casos". "La regla en Provincia es simple: cuando los casos crecen tiene que haber más aislamiento y cuando hay dos zonas que tienen diferente circulación no mezclarlas", enfatizaron a NA.

Por su parte, fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño aseguraron que en la Ciudad se van "a tomar decisiones con 7 a 10 días de la evolución de los contagios". "No vamos a confrontar con Provincia. Horacio y Kicillof, al igual que los equipos técnicos, tienen contacto permanente", relataron. .

El pasado viernes, según supo NA, Alberto Fernández se contactó a través de un mensaje por Whatsapp con Rodríguez Larreta para hablar de la situación de la pandemia en territorio porteño.

Días atrás, el gobernador bonaerense consideró que la "única forma" de que los contagios de coronavirus no sigan creciendo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es "volver a un aislamiento más estricto", y reiteró la necesidad de "coordinar las políticas" sanitarias con la ciudad de Buenos Aires.

Por último, las fuentes consultadas coincidieron en que "es todo muy dinámico", al referirse a las medidas sanitarias, y afirmaron que se seguirá analizando "en detalle la curva de casos" para tomar cualquier decisión.