No habrá podios en la Fórmula 1 Deportes 14 de junio de 2020 Redacción

Ross Brawn, el director deportivo de la Fórmula 1, confirmó que no se realizará la tradicional ceremonia del podio en las carreras de 2020 para evitar contagios y asegurar el distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus.

"Debido a la implementación del protocolo, hoy tenemos que estar seguros en la situación de Covid-19. Las cosas que se realizaron en el pasado simplemente no se pueden hacer. La parrilla repleta de gente antes de las competencias, que era algo típico en la Fórmula 1, simplemente ya no puede pasar", señaló.

Brawn agregó que "se ha pensado en cada aspecto, desde el momento en que los equipos llegan hasta el momento en que se van, por lo que estamos trabajando con la FIA para concretar cómo será todo".

"No habrá ceremonia de podio, pero estamos pensando hacer algo en la recta principal después de la carrera. Una opción sería alinear los coches en la pista y que los pilotos se pongan delante", expresó.