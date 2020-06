El Villicum no recibirá este año al Superbikes Deportes 14 de junio de 2020 Redacción Por NO ES PRIORIDAD DEL GOBIERNO

FOTO WSBK JONATHAN REA. El múltiple campeón venció en tres de cuatro en El Villicum.

La expansión del coronavirus en nuestro país llevó a las autoridades nacionales y provinciales a centrar todos sus esfuerzos en el combate contra la pandemia. Aunque solo cuenta con siete casos en su territorio, San Juan no se desenfoca en su objetivo de mantener bajo control la situación sanitaria.

Con vistas a continuar en la misma línea de conducta, el gobernador Sergio Uñac decidió apuntar todos los cañones a seguir de cerca los pasos del Covid-19 y desestimó la realización de eventos deportivos en la provincia hasta 2021.

De esta manera, la fecha del Mundial de Superbikes en el circuito de El Villicum queda prácticamente descartada para este año.

"Hemos dejado de momento toda aquella planificación de eventos deportivos y sobre todo los internacionales en la provincia de San Juan", dijo Jorge Chica, titular de la Secretaría de Deportes.

El funcionario agregó que "los eventos deportivos no están en carpeta ni para discutir y hoy no son una prioridad para la provincia".

"El anuncio no fue oficializado, pero tenemos una comunicación permanente con la organización y no se visualiza la realización de este tipo de eventos; por lo tanto, es casi un hecho que esta competencia no se llevará a cabo y por ahora estamos pensando en posponerla hasta el año próximo", aseguró.

Originalmente, la cita en El Villicum estaba anunciada para el 11 de octubre y debía oficiar como cierre de la temporada 2020 en el trazado de Albardón.

La edición de este año iba a ser la tercera visita del Mundial de Superbike a San Juan. El segundo certamen en importancia del motociclismo mundial llegó por primera vez en 2018, siendo Jonathan Rea el vencedor de las dos carreras, en tanto que el año pasado se repartieron los triunfos Alvaro Bautista y Rea.