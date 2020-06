Realizaron pruebas en Oberá y Posadas Deportes 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AUTO MOTO CLUB OBERA CARLOS OKULOVICH. Estuvo girando en Oberá.

Cumpliendo todos los protocolos, después de 96 días de inactividad estuvieron probando en el autódromo "Ciudad de Oberá" los pilotos misioneros Carlos Okulovich (Turismo Nacional y Turismo Carretera) y Juan Pablo Urrutia (Turismo Pista).

"Volvimos después de 90 días de estar parados, mi última carrera fue con el Turismo Nacional y de ahí solo pudimos entrenar en el simulador. A pesar del parate, me sentí muy bien arriba del auto en un circuito impecable; le quiero agradecer a Juan Pablo Urrutia que tuvo la gentileza de prestarme su auto de la Clase 2 del Turismo Pista Misionero para que pueda volver a entrenar", dijo luego de la prueba Okulovich.

Sobre el primer test post cuarentena, reconoció que "se extrañaba, pudimos hacer buenos tiempos, no se sintió tanto la falta de ritmo, pero igual vamos a seguir entrenando con el karting y la idea es solucionar durante la semana un inconveniente que tuvimos con el Honda Civic de la Clase 3 -con el que salió campeón en el 2010 -y venir a girar en el circuito largo".

En el autódromo "Rosamonte" de Posadas, mientras tanto, la actividad estuvo centrada con autos y pilotos de la Clase 1 del Turismo Pista Misionero.

En ese trazado giraron el campeón Santiago Mantilla, Leticia Ponce de León y Darío Bogado, que toman parte de ese campeonato; además de Camila Sena, quien lo hace en el Karting Misionero.

Los tres integrantes de la Clase 1 trabajaron bajo la supervisión del jefe de equipo Willy Wholhein y pudieron girar pasado el mediodía, una vez que paró la lluvia.

"Muy contenta de volver, parece que el tiempo que estuve inactiva no se sintió o tenía tantas ganas de acelerar que marqué mis mejores registros desde que empecé a giraren Posadas. Se extrañaba mucho y estoy con todas las pilas para seguir mejorando", señaló Leticia Ponce De León, la única dama que está compitiendo en el Turismo Pista Misionero.