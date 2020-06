González García pidió por la vuelta de Centurión a Racing Deportes 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, dejó de lado por un momento las cuestiones referidas a la pandemia de coronavirus y en su diálogo con Sportia pidió por el retorno de Ricardo Centurión a Racing Club.

El funcionario es fanático de la "Academia" y debe volver a la institución tras su préstamo en Vélez Sarsfield, aunque no se sabe si será tenido en cuenta por el técnico Sebastián Beccacece.

"Yo quiero que vuelva. Me gustaría que un jugador distinto esté en el club. No hay muchos así en el fútbol argentino", expresó el funcionario en el cierre de su entrevista con TyC Sports. ¿Le prestarán atención los dirigentes? Por lo pronto el ministro ya habló con el presidente Víctor Blanco.

Además, lamentó que la enfermedad haya detenido un muy buen momento de Racing. "Realmente, veníamos un fenómeno y agrandados. Lo único que me hacían saber eran elogios", agregó el ministro.

Por otra parte, reveló que dialogó hace pocos días con Sergio Romero, arquero de Manchester United surgido en la institución de Avellaneda, pero dijo que "no es fácil su retorno porque allá (en Inglaterra), por más que es suplente, lo tratan y le pagan como titular".