River y una histórica victoria frente al Real Deportes 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DELANTERA EXTRANJERA. Pérez, Delem, Pepillo, Moacir y Roberto en 1961.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - River Plate y Real Madrid son de los equipos más importantes del mundo pero, en su acotado historial de enfrentamientos apenas pudieron jugar amistosos, uno de los cuales hace exactamente 49 años, cuando se produjo la última victoria del "millonario" ante la "Casa Blanca".

En junio de 1961 el conjunto "merengue" venía de coronarse por quinta vez consecutiva como campeón de Europa (hoy Liga de Campeones) y ostentaba un largo invicto en el estadio "Santiago Bernabéu".

Allí llegó River Plate, que se lanzó a una gira por el viejo continente, en donde también incluyó partidos frente a Barcelona de España, Inter y Juventus de Italia y varios equipos importantes más.

No era el mejor momento de los de Núñez, que arrancaron el año con la dirección técnica de José Ramos, pero que antes de comenzar el campeonato vernáculo resultó testigo del segundo ciclo en el club de Emérico Hirschl.

El técnico húngaro no lo finalizó, volviendo a realizar un interinato de cuatro partidos el citado Ramos, hasta que asumió Néstor Raúl Rossi hasta la culminación de la temporada.

Pero pese a todo eso, el 14 de junio de aquel año, el "millonario" obtuvo una resonante victoria frente a los "merengues" por 3 a 2, que fue la última en el historial "amistoso" entre ambos.

River ganó ese encuentro con dos goles del brasileño Roberto y uno de su compatriota Delem, de tiro penal.

Para el cuadro madrileño, los dos tantos fueron marcados por el argentino Alfredo Di Stéfano, formado en River.

Un dato curioso de aquella gesta: el conjunto de Núñez presentó una delantera compuesta íntegramente por futbolistas extranjeros con Domingo Pérez (uruguayo oriundo de Rampla Juniors), Moacir (brasileño de Flamengo), Pepillo (español de Real Madrid), Delem (brasileño de Vasco da Gama) y Roberto (brasileño también de Vasco da Gama).

Claro que era una constante en la década del 60 en la Argentina, cuando proliferaron los jugadores de otras nacionalidades en el denominado "Fútbol Espectáculo" con resultados altamente negativos para el club de Núñez, que no consiguió ningún título en ese período.

En 2018, luego que River venció a su rival superclásico Boca en la final de la Copa Libertadores y Real Madrid fue campeón de la Liga de Campeones de Europa, parecía que ese primer partido oficial entre ambos iba a darse en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Gallardo no pudieron pasar las semifinales contra el local Al Ain, de Emiratos Arabes Unidos.

Por eso, aquella lejana victoria de 1961 es, hasta ahora, la última que River pudo infrigirle al Real Madrid, luego de haberlo vencido en el primer choque, en 1951; mientras que los españoles triunfaron cinco veces y empataron las dos restantes.

Las formaciones de los equipos en aquella histórica última victoria del equipo argentino fueron las siguientes:

Real Madrid: Alonso (Rogelio Domínguez); Miche, Santamaría, Casado; Pachín Vidal (Ruiz), Mateos; Herrera, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento. DT: Miguel Muñoz.

River Plate: Amadeo Carrizo; Osmar Rodríguez, José Manuel Ramos Delgado, Marcelo Echegaray; José Varacka, Juan Schneider; Domingo Pérez (Carlos Villagarcía), Moacir, Pepillo, Delem (Juan Carlos Sarnari) y Roberto (Rojas). DT: Emérico Hirschl.