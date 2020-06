Burgos empezará su carrera como técnico Deportes 14 de junio de 2020 Redacción Por LUEGO DE DIEZ AÑOS CON SIMEONE...

FOTO ARCHIVO JUNTOS. Diego Simeone y Germán Burgos.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El entrenador Diego Simeone afirmó estar "agradecido" con Germán Burgos, quien anunció que dejará el Atlético de Madrid al final de esta temporada para iniciar su carrera como técnico, por el tiempo que le "ha dado" durante los años que compartieron.

"Ante todo y lo más importante que tiene el trabajo después de diez años que llevamos: agradecimiento absoluto. El agradecimiento en la vida es lo primordial. Soy un agradecido a este tiempo que Germán me ha dado y hemos compartido ya sea de lo laboral y de lo personal", manifestó el ex capitán de la selección argentina.

En una conferencia de prensa que realizó ayer de manera virtual, el "Cholo" indicó: "Es una decisión muy importante para él de cara a buscar ser primer entrenador y se encontrará con un montón de desafíos que lo motivarán y generarán una energía y unas ganas de poder cumplir con los objetivos que hoy él está necesitando".

"Ahora a competir (en relación al encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club) y cuando termine desearle lo mejor desde lo profesional, sobre todo", expresó Simeone.

En tanto, al hablar del regreso a la actividad tras la pandemia de coronavirus, dijo: "Nos preocupa todo. Vamos a entrar en algo desconocido, algo que no estábamos acostumbrados, un campeonato a once fechas, un campeonato que vuelve, cinco cambios, partidos cada tres o cuatro días, estoy preocupado por todo y ocupado por intentar resolver de la mejor manera todas las dificultades que van a aparecer, porque van a estar".

"Es un momento que hay que entender la palabra aceptación, no mirando a lo que pudo ser, si no a lo que es", remarcó, a la vez que indicó que el factor que considera decisivo en el reinicio de la competición es "la ambición".

En ese sentido, el entrenador del plantel "colchonero" expresó: "Creo que el equipo que logre despertar un poco el amateurismo que teníamos cuando íbamos a jugar a la plaza con los amigos, en un campito que no había gente, cuando éramos chicos, jugábamos con veinte personas mirándonos. Aquellos que tengan ambición y ese gen competitivo, que no sólo lo despierta la gente, está claro que va a tener un plus".

"La calidad técnica del futbolista en este proceso donde la parte física no ha podido desarrollarse de la mejor manera tendrá un punto importante y estará en cómo nosotros, los entrenadores, podamos manejar los cambios y hacerles sentir a todos los futbolistas que son importantes", concluyó.