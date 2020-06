Lisandro López y Pillud siguen en Racing

El centrodelantero y capitán de Racing, Lisandro López, y el lateral derecho Iván Pillud continuarán en el club, tras extender sus respectivos contratos por uno y dos años según decidió ofrecerles la comisión directiva. Ambos jugadores y referentes del plantel "académico" concluirán su vínculo el próximo martes 30 del corriente, aunque la decisión de la dirigencia ya está tomada para que sigan bajo las órdenes del técnico Sebastián Beccacece, de acuerdo a lo informado a Télam por una fuente confiable de la institución.

"Licha" López, de 37 años, ídolo para la afición racinguista, seguirá hasta el 30 de junio de 2021, de no mediar inconvenientes con el ofrecimiento. El goleador, que cuenta en su haber con dos títulos conquistados con la camiseta de sus "amores", además de muchos más con todos los equipos en los que jugó -Internacional, de Brasil; Porto, de Portugal, y Olympique de Lyon, de Francia-, contará así con la chance de concretar su sueño de alcanzar la Copa Libertadores con su "Racing querido".

Pillud (34), en cambio, que supo ganarse el cariño de los hinchas por su esfuerzo y compromiso con la divisa "albiceleste", ya tiene acordado de palabra con la cúpula de la 'Academia' la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2022. Otros contratos que vencen a fin de mes son los del delantero Darío Cvitanich y el arquero Javier García, que de acuerdo al mismo vocero del club, tendrían diferentes futuros. El ex Banfield proseguiría un año más en relación a la propuesta que se le ofreció si acepta las condiciones. En cambio, se complicaron las negociaciones con el arquero, que es muy probable que no continúe en Racing.