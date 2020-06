Messi regresó con un gol Deportes 14 de junio de 2020 Redacción Por FUTBOL ESPAÑOL

FOTO NA FIGURA./ El rosarino además entregó una asistencia en un buen partido ante Mallorca.

BUENOS AIRES, 14 (NA) - Luego de casi 100 días de receso por el coronavirus, el astro argentino Lionel Messi volvió ayer a competir oficialmente, aportando un gol y una asistencia en el lapidario 4 a 0 del Barcelona como visitante del Mallorca, por la fecha 28 de la Liga española, liderada por el elenco catalán.

El equipo de Quique Setien abrió rápidamente el marcador en el estadio de Son Moix gracias a un cabezazo del chileno Arturo Vidal, al minuto de juego, mientras que el danés Martin Braithwaite aumentó la diferencia, a los 37 de la misma etapa. Ya en el complemento, Jordi Alba, asistido por Messi, anotó el tercero y el propio crack rosarino, en tiempo de descuento, rubricó la goleada, definiendo con pierna derecha, rodeado de tres defensores.

El partido sirvió para que el uruguayo Luis Suárez, que no jugaba desde enero por una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, vuelva al ruedo, sumando algunos minutos. El internacional "charrúa", que ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo en reemplazo del francés Antoine Griezmann, pudo convertir cerca del final, pero el arquero Manolo Reina le ahogó el grito de gol.

Con este resultado, Barcelona sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, con 61 unidades, cinco más que el Real Madrid, que hoy recibirá al Eibar.



OTROS PARTIDOS

En otro encuentro de la jornada, el Villarreal tuvo premio a su persistencia y se quedó con los tres puntos en su visita al Celta de Vigo, tras imponerse por 1 a 0 en el estadio de Balaídos con un gol agónico. Manuel Trigueros, en tiempo de descuento, marcó el tanto del elenco dirigido por Javi Calleja, que alcanzó los 41 puntos y mantiene la ilusión de llegar a los puestos de clasificación a las copas.

En tanto, el Celta de Vigo permanece en la parte baja de la tabla de posiciones, con sólo 26 unidades, en una zona peligrosa, cerca de los puestos de descenso. El que logró algo de oxígeno en su lucha por la permanencia fue el Espanyol, luego de imponerse por 2 a 0 sobre local sobre el Deportivo Alavés. La rápida expulsión del arquero visitante, Fernando Pacheco, a los 19 minutos del primer tiempo, facilitó la labor del elenco catalán, que se puso en ventaja antes del entretiempo por intermedio de Bernardo, y amplió la diferencia con un gol del delantero chino Lei Wu, a los dos minutos del complemento.

Con este resultado, Espanyol, que tuvo entre sus titulares al ex Boca y All Boys Jonathan Calleri, sigue último con 23 puntos, pero las caídas de Leganés (23) y Mallorca (25), le permiten mirar el futuro con más optimismo.

Justamente el Leganés no pudo aprovechar la condición de local y cayó por 2 a 1 frente al Valladolid en el estadio Estadio Butarque. Enes Unal, a los dos minutos del primer tiempo, y Ruben Alcaraz, a los nueve del segundo, convirtieron los goles del conjunto conducido técnicamente por Sergio González, mientras que Oscar Rodríguez, de penal, a los 39 del complemento, descontó para el local.

La fecha continuará este domingo a las 9:00 con el encuentro en el cual el Atlético de Madrid dirigido por el argentino Diego Simeone será visitante del Athletic Club. En tanto, a las 14:30, el escolta Real Madrid será local del Eibar en un partido en el que buscará una victoria para acortar distancias con el puntero y a las 17:00 Real Sociedad ante Osasuna cerrarán la jornada 28.