Martínez no gravitó e Inter eliminado

14 de junio de 2020

FOTO OLE REGRESO TRISTE./ Lautaro no pesó por la Copa Italia.

BUENOS AIRES, 14 (NA) - Lautaro Martínez no pudo gravitar en el Inter, que empató 1 a 1 con Nápoli, y será el equipo del sur de la península el que juegue la final de la Copa Italia ante Juventus. El partido disputado en el estadio San Paolo fue favorable para el Inter, que desde el inicio se puso en ventaja con un gol olímpico del sueco Christian Eriksen. Sin embargo, el belga Dries Mertens, a los 25 del complemento le dio el empate para el ex equipo de Diego Maradona, que de esta manera disputará la final del torneo el próximo miércoles frente a Juventus, que dejó en el camino al Milan.

El empate favoreció a los celestes del sur italiano, porque en la ida se habían impuesto por 1 a 0. La final de la Copa Italia, que consagrará al primer campeón post pandemia de coronavirus, se disputará en el estadio "Olímpico" de Roma.

Lautaro Martínez fue reemplazado a los 25 de la segunda mitad por el chileno Alexis Sánchez. El hombre de Bahía Blanca no tuvo un buen desempeño y solo remató una vez al arco defendido por el colombiano David Ospina. El partido, como todos los que se jugarán en el reinicio del fútbol italiano tras la parte más grave de la pandemia, se disputó sin público en las tribunas y en medio de las medidas de seguridad pertinentes por el coronavirus.

Ospina fue vital para mantener su arco sin más goles, y desde una salida de su arco, Insigne escapó en un veloz contragolpe que terminó con el gol de Mertens. Inter, conducido por Antonio Conte, nunca pudo imponer su mejor juego y Lautaro Martínez -cuya transferencia al Barcelona de España se llevó la atención del verano europeo-, no logró gravitar de manera que pudiera darle la esperanza de un triunfo.

Nápoli jugará con Juventus, que había dejado en el camino al Milan tras empatar 1 a 1 en un partido en el que Cristiano Ronaldo malogró un penal, para saber quien se queda con el primer trofeo de la temporada italiana.