Trigésimo aniversario del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela Información General 14 de junio de 2020 Redacción Por 1990-2020 Treinta años de compromiso en la construcción de un sueño.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA CENTRO// VIAJE// Una de las acciones turísticas disfrutada por los miembros de la institución. APORTE//Miembros de la institución proceden a la entregan de un donativo.





En la fecha se celebra el trigésimo aniversario del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela, para evocar el trascendente hito histórico, algunos de sus actores nos han hecho llegar algunas reflexiones, las que se ofrecen seguidamente.



Las voces de sus protagonistas

Nació y creció con rumbo definido.

Desde su origen se proyectó basado en la experiencia que otorgó el camino de la docencia. Un paso inicial, que hoy, consolida una trayectoria ascendente con la concreción de ser útil al asociado y a la comunidad.

La esencia del Centro, mantiene viva la llama participativa con epicentro en el niño y su mundo social, jalonan cada etapa del rumbo impuesto.

El sello de nuestro Centro sigue reflejándose en toda actividad que genera, con el apoyo de asociados y el responsable trabajo de los miembros de la Comisión Directiva.

Hoy, en este feliz aniversario, celebramos con humildad y responsabilidad un nuevo eslabón de vida.

gracias y un justo reconocimiento a todos los que apoyaron este largo camino de proyección socio-cultural, con la promesa y convicción, que el Centro continuará por el camino que idearon los pioneros que le dieron vida”.

Néstor Pioli – Socio fundador y miembro de la Comisión Directiva actual.





QUIJOTES

Dicen que era otoño

Cuando unos quijotes

que aún conservaban

sus sueños en alto

decidieron juntos

escribir la historia

de un anhelo viejo

en un cuaderno en blanco.

Marcharon, sumaron,

restaron, confiaron…

Las puertas se abrían

a proyectos nuevos,

tan grandes y firmes

como los de antes,

cuando con la tiza

y la pizarra daban,

vida a letras nuevas

o a ideas brillantes.



A ellos las gracias

por honrar el nombre

de maestro siempre,

allá en el aula,

aquí, en la vida.

Escrito por un miembro de la Comisión Directiva del año 2015.





“Hoy, el presente… Inspirados en esos ideales altruistas de ese grupo de jubilados con vocación docente, nos mantenemos activos en áreas vinculadas con la cultura, el arte, el turismo, la solidaridad y las relaciones sociales.

Nos comprometemos y actuamos. Atesoramos una trayectoria consolidada, producto de estos 30 años de labor manteniendo un permanente contacto con los asociados y una progresiva inserción en la sociedad.

La riqueza de este equipo de trabajo es el respeto a la diversidad de temperamentos, creencias e ideales, como en la sinceridad, la confiabilidad y la reserva.

Estas condiciones nos permiten funcionar con aciertos y también desaciertos, pero siempre detrás de un objetivo: mantener el nombre y la calidad en la gestión del Centro que nos cobija, aún con pensamientos diferentes, pero con lo mejor de cada uno en beneficio de todos.

Se propusieron y nos proponemos tender lazos de amistad hacia los socios y la comunidad, puentes de comunicación, de conocimiento, de esparcimiento, de inclusión, de solidaridad, de asesoramiento y de cultura.

Este es el camino señalado por aquellos quijotes de la educación.

Hoy estamos en marcha…”Haidé Laly Lertora - Presidente







“Nuestro accionares el trabajo en equipo, que nos hace fuertes, creativos y libres para opinar y mantener en alto el nombre de este Centro.

Cuando un Centro de Docentes cumple tres décadas de vida, significa que el grupo que lo integró a través de los años, tuvo experiencia, trayectoria, identidad y proyección, gracias al compromiso y el esfuerzo de mucha gente con vocación de servicio.

Los que aún continuamos por esta senda nos sentimos muy felices de haber transitado este espacio, acompañando a los docentes jubilados y pensionados, con la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, valores que enaltecen el corazón”

Martha Ruiz de Rossi, socia fundadora e integrante de la Comisión Directiva actual.



“Cuando la jubilación nos alejó de las aulas, nuestra vocación docente nos abrió otras puertas y encontramos lugares y actividades en donde volcar nuestra pasión por compartir, ayudar y crecer espiritualmente.

Por esa sencilla razón nació el Centro: lugar de encuentros, charlas, debates y búsqueda de acciones recreativas, culturales o solidarias que nos llenaran el alma con la paz y la alegría de ser útiles en esta época dorada de nuestras vidas.

Hace 30 años de aquel inicio pujante a hoy nos encuentra en una situación atípica de nuestra existencia, para concretar los merecidos festejos. Pero con el mismo fervor de aquel grupo de docentes visionarios queremos celebrar este cumpleaños, renovando el compromiso de continuar “haciendo Patria” con nuestro quehacer silencioso, humilde y lleno de Amor”

Lucía Bruno de Garetto, miembro de Comisión Directiva



“El 5 de abril de 2019, se renovó la Comisión del Centro Docente Jubilados y Pensionados. Me convocaron para participar Al ser una integrante reciente voy hacer apreciaciones sobre la Institución. En cada reunión se percibe camaradería, afecto y sentido de pertenencia. Siempre se piensa en el prójimo, con donaciones de libros, diccionarios, guardapolvos, pañales, ropa, para los más desprotegidos. Espíritu de servicio y trabajo en equipo, recordando a las docentes que nos dejaron con pequeños gestos hacia sus familias. Es un orgullo pertenecer a esta Comisión. Gracias por poder ser parte de ella”.

Ana María Mansilla de Cerniak









El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales, está formado por un grupo de supervisores, directores, maestros que ya no ejercen, pero que mantienen ese espíritu de trabajo, de participación, de colaboración y de sociabilidad tal cual lo pusieron en práctica en sus años de actividad. Porque el docente es así, cesa en la escuela pero sigue siendo docente. Es por eso que, en la Comisión del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales creado hace 30 años, encontré un espacio maravilloso donde poder seguir volcando toda esa energía que aún fluye en mí para colaborar en la organización de encuentros entre colegas, viajes, actos culturales y actividades de bien social. Brindar mis días a esta institución, me permite poner de manifiesto la siguiente afirmación: “me jubilé del trabajo docente pero no de la vida”. Seguir impulsando mi creatividad, mi responsabilidad en un verdadero trabajo en equipo, concretando proyectos con objetivos que una vez logrados me colman de satisfacción y felicidad.¡ Feliz Cumpleaños querido Centro!! Celina Martinoli, miembro de C. Directiva.