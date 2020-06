Para aspirar al Oscar las películas deberán cumplir con los criterios de diversidad Sociales 14 de junio de 2020 Redacción Por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha sido criticada por premiar a pocos films y creadores de minorías, dijo que esta decisión, junto a otras medidas, representan una nueva fase en el marco de un esfuerzo de cinco años

La organización que entrega los premios de la Academia dijo el pasado viernes que formará un grupo para desarrollar guías sobre la diversidad y la inclusión que deberán ser cumplidas por los cineastas para que sus obras sean elegibles para los Oscar.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha sido criticada por premiar a pocas películas y creadores de minorías, dijo que esta decisión, junto a otras medidas, representan una nueva fase en el marco de un esfuerzo de cinco años para promover la diversidad.

El grupo dijo en un comunicado que trabajará con el Sindicato de Productores de Estados Unidos para crear un grupo especial de líderes de la industria que desarrolle para el 31 de julio “estándares de representación e inclusión” para ser elegibles para los Oscar y que “incentiven las prácticas de contratación justas dentro y fuera de la pantalla”.

Las reglas no aplicarán para las películas que aspiren al Oscar en la próxima ceremonia de 2021.

Las críticas contra la Academia se intensificaron en 2015 con la etiqueta #OscarsSoWhite (#OscarTanBlancos) en protesta por unos candidatos que eran blancos en su totalidad.

La Academia respondió en parte duplicando el número de mujeres y gente de color en sus filas de invitados. Pese a todo, en 2019, solo el 32% de sus casi 8.000 miembros eran mujeres y el 16% era miembros de minorías. Los nuevos miembros serán anunciados el próximo mes.

“Sabemos que hay mucho más trabajo por hacer para garantizar oportunidades equitativas en general”, dijo el presidente ejecutivo de la Academia, Dawn Hudson. “La necesidad de abordar este asunto es urgente”, agregó.

Entre otras nuevas medidas, la Academia presentará 10 candidatos anuales a la mejor película, en lugar de un número fluctuante de hasta una decena, para que más filmes tengan la posibilidad de alzarse con el premio más prestigioso de la industria.

Nuevas reglas para poder tener la premiación programada

La edición 93 de los premios Oscar está programada para el 28 de febrero del próximo año, y aunque las cosas hayan cambiado debido a la pandemia del coronavirus, la idea es que la premiación mantenga su rumbo.

Es por esta razón que una junta de gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conformada por 54 personas, hicieron una reunión hace dos meses. La junta actuó bajo la recomendación del comité de reglas de sus premios, y en una reunión de más de dos horas, votaron acerca de relajar significativamente los requisitos de elegibilidad para los Oscar, según difundió Teleshow.

Esto, en respuesta a la pandemia en curso que ha causado una pausa enorme en la industria cinematográfica a nivel mundial, según algunas fuentes del The Hollywood Reporter.

Según el portal de la revista, las películas podrán calificar para entrar a la competencia sin la necesidad de haber sido proyectada por una semana en un cine del área de Los Ángeles.

En cambio, las películas que fueron programadas para el estreno en cines, que cumplen con otros requisitos, y que están disponibles para que miembros de la Academia puedan ver el servicio de transmisión exclusivo de la organización: Academy Screening Room, tras haber estado disponibles para el público 60 días previos, son las que podrán participar.

El comité estuvo de acuerdo en que deberá ser un ajuste único, y que será un ajuste único, pero que no es justo castigar a las compañías y cineastas que sintieron o sienten la necesidad, por razones financieras o de otro tipo, de llevar su trabajo al mundo antes de la reanudación de los cines.

Además, la junta revertirá la elegibilidad de una semana en el cine, cuando sea seguro poder asistir a estos lugares, según la opinión de los expertos en salubridad. También agregará ciudades además de Los Ángeles para ser elegibles. Estas serán Nueva York, San Francisco, Chicago, Miami y Atlanta.

Aunado a esto, otros cambios se implementaron, como el de la premiación al sonido de un filme. Los premios de Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido serán fusionados en uno solo: Mejor Sonido. Este nuevo premio reconocerá tanto a mezcladores como a editores, bajando la premiación de 24 estatuillas a 23.

