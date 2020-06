La mirada jurídica del caso y el accionar del gobierno Locales 14 de junio de 2020 Redacción Por La intervención dispuesta por decreto de la empresa Vicentin fue cuestionada por distintos especialistas en derecho, y junto al anuncio de un proyecto par expropiarla, generó rechazo.

FOTO ARCHIVO RAFAELINO. El abogado Gabriel Daga.

El abogado rafaelino,especialista en derecho concursal, Gabriel Daga (Matrícula 5-124), analizó desde lo jurídico el caso de Vicentín y explicó que “hay que aclarar que la empresa está concursada y que el proceso comenzó recién en febrero de este año, es decir es un proceso concursal, la empresa no está en quiebra y continúa teniendo el dominio de la administración. El gran problema hoy es que el gobierno dictó la intervención de Vicentín y decidió mandar al Congreso un proyecto para la expropiación, pero el proceso concursal sigue estando vigente”.

“Este proceso tiene recién fecha para el 25 de agosto, para que los acreedores se presenten a verificar su crédito, esta es la situación, hay un Juzgado natural donde deben trabajar sobre el concurso. Obviamente es una empresa endeudada, hoy debe ser uno de los concursos más grande del país presentados, pero el panorama de Vicentín sigue siendo normal, salvo el tema de las deudas, ese es el estado jurídico procesal que está teniendo la empresa”, indicó el profesional.

Además el Dr. Daga continuó expresando que “el mayor acreedor es el Estado nacional a través de Banco Nación, -ahora se está analizando si el crédito otorgado tuvo algún privilegio por alguna hipoteca o no- pero quizás lo que se podría haber hecho es una situación más razonable y sensata, sentándose a hablar con la empresa concursada, con el Juez y al ser el acreedor más grande, proponerse como uno de los miembros del Comité de acreedores, el Comité de control, y llevar a cabo una intervención más pacífica o dictaminar un coadministrador dentro de la empresa”.

Respecto a lo legal o no de la determinación del gobierno nacional y al juego de intereses que puede a priori observarse, el abogado rafaelino manifestó que “esto lo deberá determinar el Congreso si va a avalar la expropiación y después los pasos a seguir. Los dueños de Vicentín hoy por hoy siguen siendo los dueños, no es que los han sacado. El síndico concursal, que en realidad son tres estudios jurídicos designados, son los que están velando por el patrimonio de los acreedores ante los ojos del Juez, que sigue siendo el Dr. Fabián Lorenzini de Reconquista. Es un proceso recién iniciado, muy nuevo. Nos agarró desde el 17 de marzo hasta hace poco una feria extrajudicial por el coronavirus, en donde estuvo paralizado todo el proceso. Por eso se volvieron a modificar los plazos recién para agosto y septiembre, para conocer cuál es el pasivo real, no el denunciado por la empresa”.

El Dr. Daga sostuvo que “juego de intereses sí va a haber, por un lado el del gobierno que es una cuestión más política o gremial agropecuaria, pero el juez del concurso debe manejarse con los pasos procesales concursales correspondientes”.