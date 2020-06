En Santa Fe, el 45% de la donación es voluntaria Locales 14 de junio de 2020 Redacción Por A diferencia de lo ocurrido en diferentes puntos del país con la caída de la donación de sangre producto de la pandemia y de los temores que se generaron, en la provincia de Santa Fe, a partir de un trabajo continuo, la situación fue diferente.

La coordinadora de Hemoterapia de Cudaio, Andrea Acosta, se refirió a cómo está la donación de sangre en la provincia de Santa Fe, y dijo que “cuando inició la pandemia hubo alarma y en un primer momento en las distintas jurisdicciones provinciales bajó la donación, pero luego se normalizó”.

“En la provincia de Santa Fe se viene trabajando desde hace tiempo con la donación voluntaria y no con el donante de reposición. Cuando ocurre esta emergencia producto de la pandemia, salimos a hacer colectas para cubrir nuestra red, siempre garantizando las medidas de bioseguridad. Se hace un registro que figura en la página del Cudaio, se hace un triage y la idea es acercar gente, cumpliendo con todas las disposiciones para cuidar a los donantes”, señaló Acosta.

La responsable de hemoterapia resaltó que “en Santa fe cuando nosotros transmitimos lo que hacemos a Nación, nos dimos cuenta que no tuvimos las caídas que tuvieron otros lugares, como por ejemplo Buenos Aires. La gente se anotó a donar, hubo colaboración y compromiso”.

“El 45% de la sangre que recolectamos es de donación voluntaria, y con esto lo más importante es que vamos garantizando un sistema de sangre seguro para cualquier individuo que lo pueda requerir y no que ante una emergencia los familiares tengan que salir corriendo para resolver algo que ya lo resuelve el sistema de salud. La gente responde”, finalizó.