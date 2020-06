Bajó un 80% la disponibilidad de sangre segura Locales 14 de junio de 2020 Redacción Por A pesar de que hoy donar sigue siendo seguro, en Argentina ha disminuido el stock de unidades de sangre segura requeridas para cubrir las necesidades transfusionales de la comunidad. La situación suscitada por el coronavirus generó este panorama complejo.

Cada 14 de Junio se celebra el día del donante voluntario de sangre, ya que en 1868 nació en Viena Karl Landsteiner, patólogo y biólogo conocido por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos ABO. Todos los años se celebra la donación voluntaria de sangre, enmarcada dentro de temáticas especiales, en este 2020 la consigna es “La sangre segura salva vidas” y “Doná sangre para que el mundo sea un lugar más saludable” (ver página 15).

En medio de este día especial para concientizar sobre la importancia de ser donante voluntario de sangre, se presenta un escenario particular, ya que entre las muchas consecuencias de la pandemia del coronavirus, se encuentra la abrupta caída de la donación de sangre que bajó un 80%. La Dra. Susana Anhel, jefa bioquímica de Fundación Swiss Medical en una entrevista analiza este panorama.



- ¿A qué llamamos sangre segura?

- A toda la sangre que se obtiene de un donante voluntario, altruista y frecuente, quien es una persona que conoce sobre donación, está fidelizado con el tema, y sabe que si estuvo en una situación de riesgo de contagiarse una enfermedad no tiene que donar. Estos donantes no lo hacen para alguien particular, donan para la comunidad, por lo que no tienen presión para no ser veraces en la encuesta de donación si es que estuvieron en una situación de riesgo.

- ¿El COVID-19 se puede transmitir a través de la sangre?

- No está demostrado que pueda ser transmitido el virus a través de la sangre, hasta ahora no se han encontrado evidencias, puede ser que en algún momento sí, pero por ahora quien dona no se le hace prueba de COVID-19.

-¿Cuál es la situación de los bancos de sangre en este momento?

- La situación es crítica, bajó un 80 % los donantes de sangre y el personal del área salud: médicos, bioquímicos, técnicos, administrativos y de otras áreas se acercan a donar para colaborar, pero no es suficiente. Los bancos de sangre estamos unidos y compartiendo los hemocomponentes con aquel que lo necesite, pero todos sentimos fuertemente la carencia de donaciones

- ¿Es un riesgo donar sangre en este momento?

- No, ya que en los bancos de sangre habilitados de nuestro país se siguen protocolos internacionales de seguridad exhaustivos para prevenir cualquier tipo de contagio al donante voluntario como evaluaciones de salud del personal antes de todos los procedimientos y estricto cumplimiento del protocolo de higiene de manos antes, durante y después de la donación, desinfección de equipos y cambio de guantes del personal entre cada donante.

- ¿Se precisa mayor compromiso de parte de la sociedad?

- Sí, la situación actual requiere de un gran compromiso social por parte de quienes gozan de buena salud. Donar sangre es un proceso seguro y desde los bancos de sangre de nuestro país como del que yo formo parte en Fundación Swiss Medical la prioridad es la seguridad de los donantes voluntarios, empleados y receptores de sangre.