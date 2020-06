Confirmaron un nuevo caso en Rosario Locales 14 de junio de 2020 Redacción Por Un trabajador rosarino de la construcción que viaja con frecuencia a Buenos Aires dio positivo ayer de COVID-19. El total de infectados en el territorio es de 285, mientras que Rafaela suma 53 días ininterrumpidos sin nuevos reportes. En tanto, en San Francisco, muy cerquita de nuestra ciudad, un camionero contrajo el virus luego de haber compartido una lapicera con una persona contagiada.

Después de una jornada sin ningún caso positivo de coronavirus en toda la provincia de Santa Fe, este sábado se cortó la racha con la confirmación de un nuevo infectado en Rosario de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud.

Se trata de un trabajador de la construcción que viaja con cierta frecuencia a Buenos Aires. El mismo se autoaisló y consultó por su salud al sospechar que se podría haber contagiado. Ahora se deberán analizar a unas tres personas que estuvieron en contacto con él en los últimos días. Por otro lado, los análisis a las personas allegadas al médico rosarino que se contagió tras un viaje a la ciudad bonaerense de Campana, dieron negativo. El médico sigue aislado en el hospital Centenario.

Con este nuevo contagio, el total de casos en la bota santafesina desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 285. De esos casos, 276 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). Por otro lado, hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia (uno en Rosario y los restantes en Rafaela y Villa Constitución). En tanto, un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica, mientras que un paciente se encuentra internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 237 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 11.105 notificaciones de las cuales 10.590 fueron descartadas y 230 continúan en estudio.



EN NUESTRA CIUDAD

No obstante, nuestra ciudad suma ya 53 jornadas consecutivas sin nuevos infectados, recordando que el último se registró el pasado 21 de abril. Hasta este lunes, el Departamento Castellanos suma 22 casos positivos de COVID-19 (21 corresponden a nuestra ciudad y el restante a la localidad de María Juana), mientras que el Departamento La Capital registra 37 (27 corresponden a la ciudad de Santa Fe, donde suma 65 días sin nuevos infectados), en tanto que en el Departamento Rosario se han detectado 126 contagios (115 en la ciudad de Rosario) entre los sectores más afectados de la provincia.

No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que hay 7 en estudio en Rafaela y 4 en Frontera). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. Las medidas preventivas se convierten, en esta instancia, en la mejor alternativa para protegernos. En relación a las caminatas recientemente permitidas, hágalo respetando las recomendaciones dadas: use barbijo o tapaboca; conserve la distancia interpersonal de dos metros, no se aleje más de 500 metros de su domicilio y respete los horarios establecidos por grupo etario. Lo estamos haciendo bien. Sigamos cuidándonos cada uno, que así nos cuidamos entre todos".



EN SAN FRANCISCO

Una persona dio positivo por coronavirus este sábado por el mediodía en San Francisco, ciudad distante a unos 100 kilómetros de nuestra ciudad. Se trata de un camionero que no presentó síntomas y es el cuarto caso en la ciudad cordobesa desde que se desató la pandemia. Vive en un barrio del nordeste y fue trasladado al Hospital José Bernardo Iturraspe de dicha ciudad y se habría contagiado al estar en contacto con otro camionero de Ceres, que dio positivo por la enfermedad en Morteros (el contagio se habría producido al utilizar ambos hombres la misma lapicera durante un trámite). Se le realizaron, además, hisopados a su familia, con quienes convive y que deberán permanecer en cuarentena. Intentan localizar a las personas que hayan tenido contacto con esta persona. Se aguardan los resultados de los hisopados realizados en sus contactos estrechos para saber si hubo transmisión del virus. A pocas cuadras de donde estuvo el camionero, se celebraba un campeonato relámpago de fútbol, que debió ser interrumpido por el operativo de la Policía de San Francisco, efectivos del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) y la Policía Federal debido al caso confirmado. El presidente vecinal debió interceder para que las personas del torneo acataran las órdenes de la Policía.