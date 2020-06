Hay que "sacar a Inglaterra de esta zona de confort" Nacionales 14 de junio de 2020 Redacción Por FELIPE SOLA SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El canciller, Felipe Solá, afirmó ayer que es necesario "sacar a Inglaterra de esta zona de confort, donde no se sienta a negociar pero se lleva bien" con la Argentina por la cuestión Malvinas, luego de que el Gobierno enviara al Congreso dos proyectos para reforzar el reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

"La prioridad con Inglaterra hoy es Malvinas", sentenció el titular de la cartera de Relaciones Exteriores y agregó: "Hay que sacar a Inglaterra de esta zona de confort, donde no se sienta a negociar pero se lleva bien con nosotros".

Uno de los proyectos enviados al Senado por el Poder Ejecutivo el último viernes por la noche apunta a proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino y demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas.

Al respecto, el titular del Palacio San Martín subrayó que el Gobierno apuntará a "desalentar ingresar a la Zona de Exclusión Económica argentina" por parte de buques pesqueros y señaló que "por otro lado hay agravantes que pueden llevar la multa a seis veces más".

"No crean que las empresas no tomen nota. Es una cifra enorme para ellos, y el buque no puede seguir pescando nunca más", subrayó el canciller en declaraciones radiales.

En este sentido, explicó: "Los buques que están pescando en las 200 millas de Malvinas, que es zona usurpada, pagando canon a Malvinas, en realidad están pescando igual que si fueran en nuestras 200 millas, por lo que están incurriendo igual en falta".

"Por lo tanto si los podemos identificar de manera satelital los vamos a enviar a juicio a esos buques también", agregó el funcionario nacional, quien remarcó que la misma política se aplicó con las empresas petroleras "que están explotando en el área norte de Malvinas".

Sobre esto, Solá recordó: "Les hemos dicho que bajo ningún cambio de nombre o como sea podrán entrar a explotar en nuestro territorio, y eso hizo que muchas empresas se fueran. Nadie puede explotar económicamente, salvo la Argentina, ese mar, su suelo y su subsuelo".

El canciller destacó el inicio de "esta nueva política con el nuevo Gobierno", que incluyó la creación de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a cargo de Daniel Filmus, y subrayó que "cambiar la política sobre Malvinas es cambiar la política sobre Reino Unido".

El último viernes, el Poder Ejecutivo envió dos proyectos de ley al Senado que apuntan a darle estatus de política de Estado al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Una de las iniciativas propone la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el ámbito de la Presidencia de la Nación.

El objetivo de ese cuerpo, según el proyecto, es generar consensos políticos para el diseño y la puesta en marcha de políticas que permitan avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas.

El segundo proyecto incorpora una demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental de la República Argentina más allá de las 200 millas para ejercer los derechos de soberanía sobre los recursos naturales del área.

La nueva demarcación del límite surgió del trabajo desarrollado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).