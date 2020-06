Duhalde y Moreno cuestionan proyecto oficial para Vicentin Nacionales 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El ex presidente Eduardo Duhalde consideró ayer que "es un error garrafal intervenir Vicentín", al tiempo que se definió a sí mismo como un "defensor de los empresarios argentinos" porque "no hay trabajadores sin empresas".

Duhalde volvió a cuestionar así la intervención de la exportadora de granos por parte del Poder Ejecutivo y se refirió a la situación general del país en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Es un error garrafal a mi criterio intervenir Vicentín. Yo soy un defensor de los empresarios argentinos. Pertenezco al movimiento obrero, nací en el movimiento obrero, pero siempre he defendido al sector empresarial. No hay trabajadores sin empresas", señaló el ex mandatario.

En declaraciones radiales, el también ex gobernador bonaerense advirtió que la Argentina puede recuperarse pero si se empieza "generando desconfianza en el sector empresarial, es muy difícil".

"Hay que ser muy abierto en política y este Presidente tiene la costumbre de cerrarse y así no se puede gobernar", evaluó Duhalde y agregó: "Acá hay que crear una nueva institucionalidad, los que creen que el Gobierno puede salir con exigua mayoría parlamentaria en una situación como la que va a quedar no entienden nada.".

Por su parte, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno insistió ayer en que la expropiación de Vicentín "es legal, lo que es ilegal es la intervención" del Gobierno y sostuvo que el presidente Alberto Fernández "no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar plata".

Moreno volvió a cuestionar así el decreto que designó a un interventor del Poder Ejecutivo para la exportadora de granos que se encuentra en concurso de acreedores y, como parte de su crítica al Presidente, señaló: "Perón hace 70 años que dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

"Alberto Fernández no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar la plata, eso no es de derecha ni de izquierda, eso no lo puede hacer", sentenció el ex funcionario en diálogo con la Rock and Pop.

En ese sentido, subrayó que "la expropiación es legal, lo que no es legal es la intervención" y agregó: "Imaginate a Macri si hubiese visto que tenía esa facultad, no quedaba ni una empresa, se las quedaban todas. No les demos ideas". "Que Alberto Fernández no sabe de economía es claro. Ahora parecería ser que no es que no saben de economía, no saben la diferencia entre un remito y una factura", disparó el ex secretario de Comercio.