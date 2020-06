Reapareció Macri y denunció "atropellos institucionales" Nacionales 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El ex presidente Mauricio Macri reapareció ayer junto a la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, con quien mantuvo una charla para luego compartir una imagen de ambos a través de las redes sociales, donde manifestaron su "preocupación" por "los atropellos institucionales que se están viendo".

"Estuve hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre. Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo", expresó Macri.

El ex mandatario y la ex diputada se expresaron así en medio de las causas judiciales que salpican a la gestión de Juntos por el Cambio, como la que investiga al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo a la empresa Vicentín y el caso sobre presunto espionaje ilegal. Además, Macri señaló que también coincidió con Carrió "en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio y ampliarlo a todos aquellos que comparten nuestros valores de libertad y trabajo para todos los argentinos".

Por su parte, Carrió publicó un tuit casi idéntico en el que expresó: "Tuve una larga y linda charla con Mauricio Macri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país".

"Le expresé que ninguna pandemia era excusa para suspender la República. Ambos coincidimos en sostener y poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio, y que teníamos el gran desafío de construir con la mayor cantidad de argentinos que defienden nuestros valores y principios", agregó la ex diputada.

Si bien ambos dirigentes publicaron una foto en la que se los ve compartiendo una comida, acompañados por la esposa de Macri, Juliana Awada, fuentes cercanas al ex mandatario indicaron a NA que conversaron telefónicamente.

El contacto se dio en momentos en que el kirchnerismo avanza en el Congreso con una agenda que pone en tela de juicio distintos aspectos de la gestión de Macri y que lo vincula con una red de espionaje ilegal.

A ello se le suma la causa judicial que sigue el tema y el expediente sobre la situación de Vicentín, donde la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante y pidió la inhibición de bienes de Macri, González Fraga, el ex titular del Banco Central Guido Sandleris y los directivos de la empresa Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.