El sábado a Rosario Nacionales 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que viajará a Rosario para encabezar el acto por el Día de la Bandera y barajó la posibilidad de tomar desde allí el juramento a los alumnos de cuarto grado de modo virtual, ya que por la pandemia de coronavirus los niños no concurren a las escuelas.

"Quiero ir. Claro que tengo que ir. Vamos a hacer algo más cuidado porque tenemos que cuidarnos. Voy a ir", sostuvo el mandatario al ser consultado sobre si estaba previsto que se traslade hasta el Monumento a la Bandera el próximo sábado.

En diálogo con LT3 de Rosario, el jefe de Estado contó que una niña le escribió por Twitter y le realizó una propuesta para que se pueda realizar el tradicional juramento a la Bandera.

"Me propuso algo que me gusta y que tengo ganas de hacer. Tenemos que ver si es posible: es que a todos los chicos del cuarto grado, que son los que juran a la bandera, más allá de que estén sin clases, les pueda yo tomar un juramento virtual.

A todos los chicos de cuarto grado de todo el país", explicó Alberto Fernández. Y añadió: "Juremos a la Bandera argentina, el mejor compromiso que podemos tener con nuestra Patria".