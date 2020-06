Desarrollaron un segundo test argentino de Covid-19 Nacionales 14 de junio de 2020 Redacción Por Se llama ELA CHEMSTRIP y fue desarrollado por investigadores de la universidades de Quilmes y San Martín, junto a dos empresas biotecnológicas. Permite diagnosticar a personas que están cursando la infección, tengan síntomas o no, con un 95,5% de sensibilidad.

FOTO NA EQUIPO. Los profesionales que intervinieron en el desarrollo del diagnóstico rápido.

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Un segundo kit nacional de diagnóstico de coronavirus Covid-19 fue desarrollado por científicos de las universidades de San Martín (UNSAM) y Quilmes (UNQ), junto con dos Pymes tecnológicas locales, para diagnosticar a personas con síntomas o asintomáticas.

El test diagnóstico molecular llamado ELA-CHEMPESTRIP, con componentes y tecnología desarrollada en Argentina, fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y aseguran que cuenta con mayor rapidez y sensibilidad respecto al test PCR (por Reacción en Cadena de la Polimerasa).

"Científicos y científicas de universidades públicas nacionales cuidando a todos y todas", celebró esta noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales.

Se trata del segundo kit argentino, ya que a mediados de mayo pasado fue presentado el "NEOKIT-COVID-19", desarrollado también por científicos argentinos, que permite obtener resultados en menos de dos horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR (que demandaban entre diez y doce horas).

El nuevo dispositivo, en cuyo desarrollo participaron las empresas CHEMTEST y Productos Bio-lógicos SA (PB-L), funciona en tres pasos a partir del hisopado nasofaríngeo de la persona a diagnosticas, el proceso dura una hora y media y puede realizarse en los mismos productos que vienen en el dispositivo, más un equipo para incubar a 60 grados.

Se estima que se podría fabricar unos cien mil dispositivos ELA-CHEMPESTRIP por mes en el país.

Al explicar el proceso, Diego Comerci, investigador de la UNSAM, sostuvo que "se pasa un hisopo por la nariz del paciente y se obtienen sus células. Después se procesan esas células para que liberen el ARN del virus si estaban infectadas. El siguiente paso es garantizar que el virus sea detectable, por lo que se aplica la tecnología ELA (Easy Loop Amplification), para amplificar su presencia, por más mínima que sea".

"El diagnóstico concluye con una tira que, al entrar en contacto con el ARN viral amplificado, reacciona mostrando dos bandas coloreadas. Si el virus no estaba presente, la tira muestra una sola banda y significa que el paciente no está infectado", indicó Comerci, investigador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM y coordinador del desarrollo.

El test ELA-CHEMSTRIP fue diseñado para detectar moléculas del virus SARS-Cov-2, por lo que permite diagnosticar a personas que están cursando la infección, tengan síntomas o no, con la máxima performance diagnóstica.

Daniel Ghiringhelli, investigador de la UNQ, manifestó que que "la sensibilidad de nuestro método es impresionante y podría complementar el trabajo que ya se está haciendo con otros tests, en la medida en que abriría la puerta al testeo de una mayor cantidad de casos".

"El objetivo era garantizar la soberanía sanitaria sobre los diagnósticos de COVID-19. Para eso teníamos que desarrollar un kit con los mejores estándares de calidad y producir localmente todos los insumos necesarios", contó Comerci.

Andrés Ciocchini, también de la UNSAM, sostuvo que "los pasos 1 y 3 tienen algunos insumos importados, pero en conjunto el kit tiene un 80% de componentes nacionales. Que la producción sea 100% nacional es posible porque además de investigadores somos socios fundadores de pymes tecnológicas".