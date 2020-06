Desalojaron un geriátrico de Flores por 58 casos Nacionales 14 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Un geriátrico del barrio porteño de Flores fue desalojado ayer por la tarde luego que se detectaran 58 casos positivos de coronavirus, 49 de ellos correspondientes a residentes y otros nueve al personal del establecimiento.

El operativo, en el que fueron utilizado al menos siete ambulancias del servicio de emergencia metropolitano SAME, fue realizado en el geriátrico situado en Bolivia al 500, donde se encontraban alojados 52 adultos mayores.

El primer caso en el lugar fue informado el pasado 7 de junio, cuando un trabajador dio positivo, mientras que poco después también se confirmó la infección de otra paciente al día siguiente, la cual fue llevada al Hospital Álvarez, donde quedó internada.

Hay cinco trabajadores que hasta el momento esperaban el resultado de los hisopados.

Según indicaron voceros del Ministerio de Salud porteño, en el lugar, durante una visita realizada previamente, "se observó que no utilizaban los equipos de protección personal indicados y se planificó el hisopado a todas las personas, tanto residentes como empleados, que se llevó a cabo el 10 de junio".

Hasta esta noche habían sido trasladados 28 pacientes a distintos hospitales porteños y a centros de salud privados, informó el titular el SAME, Alberto Crescenti, quien sostuvo que "en las próximas horas será trasladado el resto".

El funcionario indicó que el estado de los pacientes "es bueno, dieron positivo, pero no tenían sintomatología respiratoria".

Crescenti aseguró que el operativo se hizo con tranquilidad: "Le hemos dicho a los familiares lo que estamos haciendo y adonde llevamos a los abuelos", explicó al canal TN.

Además, informó que se permitió a los familiares ver a los pacientes desde una distancia de dos metros y con las medidas de seguridad dictadas por el protocolo vigente mientras se iniciaba el traslado.