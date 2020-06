Con público, la condición para el Moto GP en Termas Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB FUE CLARO./ Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El español Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, organizadora del mundial de Moto GP, condicionó ayer la realización del Gran Premio de la República Argentina en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, a la posibilidad de contar con espectadores, para cubrir los costos económicos en medio de la pandemia del coronavirus.

La de Argentina es una de las cuatro carreras que se mantienen en el calendario fuera de Europa y, si bien no existe una fecha certera, se proyecta para mediados de noviembre. "Está decidido que fuera de Europa es necesario ir con espectadores y veremos cuáles de ellas pueden obtener ese tema", señaló Ezpeleta, en declaraciones al diario español Marca.

"Estamos a la espera de ver la evolución que toman, sobre todo pendientes de las medidas de seguridad en Argentina", agregó, luego de haber indicado que la confirmación debería llegar antes del 31 de julio. El calendario de la competencia más importante de motociclismo tiene un total de 13 grandes premios confirmados, todos ellos en Europa, y la posibilidad de disputar dos pruebas en Asia y dos más en América, una en Argentina.

Según se informó, el calendario 2020 no finalizará después del 13 de diciembre y estará compuesto por un máximo de 17 Grandes Premios, incluido el ya disputado en Qatar el pasado mes de marzo. "Ha sido complicado hacer este calendario porque al principio no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia", contó el responsable de Dorna Sports.

Ezpeleta agradeció el apoyo de los organizadores de las carreras para la adaptación y explicó que "debido a las medidas de seguridad hemos optado por doblar eventos". La primera parada será el Gran Premio de España el 19 de julio en Jerez, que una semana después (26 de julio) albergará la segunda competencia, luego el MotoGP se correrá el 9 de agosto en República Checa y en Austria (16 y 23 de agosto), en las primeras jornadas.