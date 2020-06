Hockey: este año no habrá Argentinos Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En virtud del impacto originado por la pandemia de Coronavirus (COVID- 19) el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey decidió reprogramar todos los Campeonatos Argentinos 2020. La entidad informó que "La complejidad de la crisis actual y las dificultades sanitarias, económicas, deportivas y organizativas manifestadas por nuestras Entidades Afiliadas para el regreso a la práctica deportiva en el presente año han sido motivo suficiente para determinar que la totalidad de los Campeonatos Argentinos 2020 se desarrollen en idénticas condiciones en el año 2021".

"La decisión adoptada implica que se respetarán las inscripciones 2020 y las sedes asignadas oportunamente. Una vez que la CAH comunique el calendario 2021, las Entidades Afiliadas podrán aceptar o rechazar la sede de cada uno de los torneos asignados".

"Esperamos que las medidas adoptadas redunden en un alivio al hacer más previsible la planificación deportiva y financiera de nuestras Entidades Afiliadas, generando un contexto de menor incertidumbre y adecuado a las circunstancias".

Hasta este comunicado, solamente habían quedado con chances de jugarse el Campeonato Argentino de seleccionados Mayores Damas y Caballeros y Sub 19 Damas Pista, en sede a designar del 24 al 27 de septiembre del 2020; el Campeonato Argentino de seleccionados Sub 19 Damas y Caballeros con sede en Salta y Sub 19 Ascenso A y B Damas con sede en Mar del Plata del 01 al 04 de octubre del 2020; y el Campeonato Argentino de Seleccionados Mayor Damas y Caballeros con sede en Santa Fe y Ascenso Mayor Damas y Caballeros A y B con sede en Tucumán del 29 de octubre al 01 de noviembre del 2020. De tal modo, todo se trasladó del mismo modo para 2021.

Previamente se habían postergando para el año próximo los Campeonatos Argentinos y Regionales de seleccionados Sub 14 y Sub 16 Damas y Caballeros, como así también la competencia Regional y Nacionales de clubes.