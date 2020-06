Reunión para calmar las aguas Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Luego del cruce de declaraciones y reclamos entre la Confederación Argentina (CABB) y las integrantes de la Selección argentina femenina, representantes de ambos lados mantuvieron ayer una reunión de acercamiento respecto de los pedidos de las jugadoras. Se trató de un encuentro virtual del que participaron varias de las basquetbolistas, sin el entrenador Leonardo Costa, además del flamante presidente de la CABB, Fabián Borro; el director deportivo, Andrés Pelussi, y la directora de desarrollo de la rama femenina, Karina Rodríguez.

Hace diez días, las integrantes de la Selección argentina femenina de básquet, Las Gigantes, criticaron a la CABB por no tener "un proyecto, cuerpo técnico ni planes de entrenamiento" durante la pandemia por coronavirus, a la vez que pidieron "respeto" por la "dedicación, esfuerzo y el trabajo" que siempre brindaron y que necesitan "ser escuchadas" para "seguir creciendo".

"Muchas de nosotras nos encontramos sin trabajo debido a la cancelación de la Liga Femenina y Torneo Federal, complicándose más todavía con la baja de la Beca que recibíamos. Por lo que, en este momento, no contamos con un ingreso mensual. Estamos realmente preocupadas por el futuro del Básquet Femenino Argentino", señalaron.

La CABB respondió que "las integrantes del seleccionado nacional femenino fueron beneficiadas con una decisión excepcional que prorrogó sus becas del ENARD hasta el mes de marzo de 2020 inclusive, más allá del período que reglamentariamente les correspondía, que concluía en noviembre de 2019".

Luego de este primer encuentro, según trascendió, la CABB se comprometió a no abandonar a aquellas jugadoras que no tengan equipo, pese a que no exista una convocatoria formal por parte del cuerpo técnico encabezado por Costa. Respecto del reclamo de desarrollo, la CABB anunciará en los próximos días la creación de 46 escuelas femeninas de básquetbol en diferentes puntos de la Argentina, similar al sistema que se hizo para los varones.