Grillo, lejos de la punta en el inicio Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por GOLF

Emiliano Grillo completó su primera ronda en el Charles Schwab Challenge, torneo correspondiente al PGA Tour que reanudó su calendario en Estados Unidos. El profesional de Argentina terminó su primer día con 73 golpes y se encuentra lejos de los principales puestos dominados por el inglés Justin Rose y el norteamericano Harold Varner III quienes sumaron 63, siete bajo el par del Colonial CC.

Grillo completó su recorrido con aciertos en los hoyos 12 y 3 (salió por el tee del 10), en tanto equivocó al 13, 14, 17, 7. Este viernes jugará desde las 10:29 hora de Argentina. No hubo asistencia de público en esta ocasión, como tampoco lo habrá en los próximos tres eventos.

El pasado 13 de marzo fue el último día que se jugó al golf en el PGA Tour en Estados Unidos. Fue en el transcurso del The Players que fue cancelado de acuerdo a lo que arrojaban las cifras –cada vez más preocupantes- de decesos por el COVID-19.



MAS ARGENTINOS EN EE.UU.

El Korn Ferry Tour retomó su agenda al igual que el PGA Tour. En su caso, para la disputa del Korn Ferry Challenge at TPC Sawgrass donde Augusto Núñez completó la primera ronda con 68 golpes para dos bajo el par en Pontevedra Beach. El tucumano, tres veces campeón en PGA TOUR Latinoamérica y Jugador del Año 2019, comenzó a jugar por el tee del hoyo 10, hizo doble bogey al 11 y bajó el par del 13, 15, 16, 18; en su tramo final equivocó al 1 con triple bogey, recuperándose con birdies al 3, 4, 6, 8. Terminó su vuelta con bogey y este viernes jugará a partir de las 08:33 hora de Argentina. Con 64 golpes, el francés Paul Barjon lidera.

En tanto, Nelson Ledesma hizo 69; Fabián Gómez 70 golpes, y Julián Etulain empleó 73, completando el grupo de jugadores argentinos que este jueves retomaron la actividad en el circuito de acceso directo al PGA Tour.