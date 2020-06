Demora burocrática que perjudica a los olímpicos Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO VOZ CONTANTE./ Santiago Lange volvió a hacer público su descontento.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La promesa para que los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 puedan retomar sus entrenamientos "normales" depende de la reglamentación final de la Jefatura de Gabinete, luego de que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación girara aprobados los protocolos sanitarios de cada disciplina.

A tres meses del confinamiento dictado por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia por el coronavirus, y en medio de la flexibilización de diferentes actividades físicas en varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires, los deportistas olímpicos habían alzado la voz la semana pasada. El sábado pasado, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con Matías Lammens al frente, había anunciado que los deportistas argentinos clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio iban a poder retomar los entrenamientos cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes en el marco de la pandemia por el Covid-19, aunque sin decir cuándo ni cómo.

Lo cierto es que, según explicaron a NA voceros del Ministerio de Turismo y Deportes, una vez que se enviaron las correcciones de los protocolos elaborados por las Federaciones de los distintos deportes, éstos los devolvieron y fueron aprobados este jueves. ¿Qué falta entonces? La reglamentación oficial que tiene que salir desde la Jefatura de Gabinete de la Nación, encabezada por Santiago Cafiero, lo que cual probablemente ocurra en estas horas.

En principio, los deportes que estarán incluidos en la habilitación serán beach voley, canotaje, rugby, golf, skateboard, yatching, hockey, tenis, gimnasia, surf, tiro, judo y natación. También estará incluido el hockey sobre césped, que en el caso de Las Leonas, tendrá dos test masivos a plantel y staff técnico la semana próxima, para poder viajar a una "burbuja" en Mar del Plata para acelerar la preparación.

El experimentado Santiago Lange, medallista dorado en vela en Río 2016 y el que primero alzó la voz la semana pasada, insistió con un mensaje que luego replicaron otros deportistas olímpicos. "El deporte me enseñó que un entrenamiento perdido no se recupera. El viernes nos dijeron a los atletas Olímpicos que el lunes podríamos volver a entrenar. Todavía no podemos. Entiendo que hay muchas prioridades y desafíos. Pero una cosa no quita la otra", publicó Lange en su cuenta de Instagram.