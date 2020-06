Bundesliga: se abrió la fecha Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ayer se puso en marcha la fecha 31 de la Bundesliga y el encuentro no decepcionó. RB Leipzig visitó al Hoffenheim con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en zona de Champions League y cumplió el objetivo. Con dos goles de Dani Olmo cuando el partido recién comenzaba, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann se impuso por 2 a 0. El español anotó a los 9 y a los 11 del primer tiempo. Unos minutos antes de este doblete, el árbitro había señalado un penal a favor del Hoffenheim pero el VAR intervino y anuló esa decisión.

Los locales dominaron en la mayor parte del encuentro y tuvo más ocasiones claras de gol, pero fueron mucho menos efectivos que los visitantes. Con este triunfo, el RB Leipzig se mantiene en la tercera posición con 62 unidades, una menos que el Borussia Dortmund, escolta del Bayern Munich. Por otra parte, el Hoffenheim se perdió la oportunidad de meterse en zona de Europa League y quedó estancado en la séptima posición con 43 puntos, dos menos que el Wolfburgo.



Sigue hoy: 10.30hs Koln vs FC Union Berlín, 10.30hs Fortuna Dusseldorf vs Borussia Dortmund, 10.30hs Hertha vs Eintracht Frankfurt, 10.30hs Paderborn 07 vs Werder Bremen, 10.30hs Wolfsburgo vs Sport-Club Freiburg, 13.30hs Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach.