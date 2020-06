Vuelve a jugar Messi! Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por Tras casi 100 días el rosarino volverá a las canchas. Barcelona se mide hoy ante Mallorca.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El astro argentino Lionel Messi volverá a competir oficialmente este sábado, luego de casi 100 días de receso por el coronavirus, cuando el líder Barcelona visite a Mallorca en la continuidad de la fecha 28, que este viernes tuvo los duelos Granada-Getafe y Valencia- Levante.

Messi, tras la incertidumbre por una contractura que lo aquejó tras el retorno a los entrenamientos, será titular cuando a partir de las 17:00 (hora argentina) el conjunto culé visite el estadio "San Moix", con televisación de la señal de cable ESPN 2.

Barcelona, a diez fechas del final, le lleva dos puntos de ventaja al Real Madrid, por lo que necesita ratificar su mayor jerarquía ante un Mallorca que tiene apenas 25 puntos y lucha por la permanencia.

Ayer, en tanto, la fecha 28 continuó con el emotivo empate de Valencia como local ante Levante 1-1, que no le permitió llegar a zona de clasificación a la Liga Europa 2020/21.

Los dos goles llegaron en los últimos instantes de juego: primero el local -que jugaba con un hombre más por la expulsión de Roger Martí (28mST) se adelantó con gol de Rodrigo Moreno, pero un penal en el octavo minuto de descuento con tanto de Gonzalo Melero, de tiro penal.

Valencia -que no tuvo al argentino Ezequiel Garay quien dejará la institución- se quedó en las 43 unidades, dos menos que el Atlético Madrid.

Además, Granada reaccionó a tiempo para mantener el ritmo de una gran temporada que lo podría llevar a Europa al derrotar como local a Getafe por 2 a 1.

Fue el visitante, con el arquero Leandro Chichizola en el banco de suplentes, el que se adelantó por David Timor en el primer tiempo, pero un doblete de Carlos Fernández dejó la victoria para los dueños de casa.



La programación: Sábado: 09:00hs Espanyol vs Alavés, 12:00hs Celta de Vigo vs Villarreal, 14:30hs Leganés vs Real Valladolid, 17:00hs Mallorca vs Barcelona. Domingo: 09:00hs Athletic Club vs Atlético de Madrid, 14:30hs Real Madrid vs Eibar, 17:00hs Real Sociedad vs Osasuna.