Alfaro y sus planes Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por El DT rafaelino le apunta a dirigir en el exterior. Criticó la quita de descensos y reclamó protocolos.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El entrenador Gustavo Alfaro afirmó ayer que su cabeza para volver a dirigir está puesta "en el exterior", más allá de las propuestas que recibió en las últimas semanas de equipos argentinos, aunque dejó la puerta abierta a la segunda posibilidad, dependiendo de la situación económica que deje la pandemia del coronavirus.

"Es muy difícil el día después de estar en un lugar como Boca. Te hace repensar que, después de trabajar 17 años para llegar a esa instancia, no fue sencillo. Hoy mi cabeza está puesta más en el exterior. Es difícil aceptar algo en el fútbol argentino, pero dejo puntos suspensivos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar después de la pandemia", argumentó.

Alfaro, de 57 años, sostuvo que no existen "certezas" sobre cuándo se dará el regreso de la actividad y se mostró contrario a la decisión de la AFA de eliminar los descensos.

"Se tomó la determinación de que no habrá descensos. No sé si era lo más justo o no. Va a deteriorar la calidad del juego y es un problema para los jugadores conseguir equipos", sostuvo.

Y, con su habitual capacidad analítica, criticó: "El fútbol está inmerso en una falta de claridad que debería tenerla. ¿Hay un protocolo para entrenar? ¿Se reunieron con los médicos de los equipos? La CONMEBOL dice que se vuelve a jugar en septiembre, pero ¿cuándo se empieza a entrenar?".

También, inevitablemente, recordó sus meses en Boca y manifestó: "Todos se acuerdan cuando dije que ‘ahora iba a recuperar mi vida’ después de perder con River, pero nadie se acuerda que me preguntaron si iba a renovar contrato y eso no dependía de mí".

Y concluyó: "Sé que en Boca dejé el corazón y la piel en cada circunstancia. Me siento orgulloso de haber estado en Boca. Gran parte del país está pendiente de lo que sucede en el día a día de un equipo grande. Uno tiene que estar pendiente de un montón de detalles. Hay que estar atento a factores que en otros equipos no tienen tanta repercusión".