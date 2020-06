¿Quiénes deberían volver a la Crema? Deportes 13 de junio de 2020 Redacción Por A pesar de que todavía no se sabe qué pasará con el torneo y si Atlético de Rafaela tendrá chances de pelear por alguno de ellos, a fin de mes regresarán varios jugadores de sus respectivos préstamos: hay nombres importantes. ¿Se arma con “refuerzos” de la casa?

Lo que sucederá con el torneo de la Primera Nacional, aún es incierto. Hoy, la postura de los dirigentes de la categoría, como así también la del presidente de AFA, es que se completen las 9 fechas que le quedan al certamen y luego definir los dos ascensos, tal cual estaba estipulado al iniciar la temporada 2019/2020.

Sin importar lo que suceda, en Alberdi ya hay una decisión tomada: se jugará lo que venga –si es que así lo permite la pandemia- con los jugadores del club. Aunque también nunca se le cierra la puerta a algún ‘foráneo’.

¿Será Walter Otta el encargo de conducir a la ‘Crema’? Todo hace suponer que sí; que el DT junto a su cuerpo técnico continuarán en el cargo, a pesar de que aún no se haga oficial y solo sean ‘intenciones’ de ambas partes.

Los contratos que finalizan a fin de mes son 16, con varios ya hubo un acuerdo económico (Quinteros, Rodríguez, Niz, Liporace, Mendieta y Protti) y con otros se sigue negociando. Lo concreto es que deben volver de diferentes préstamos nueve futbolistas. ¿Se quedarán? Varios de ellos podrían darle jerarquía al primer equipo celeste.

El arquero Ramiro Macagno que estuvo en Newell’s Old Boys de Rosario; el delantero Marco Borgnino, que regresó hace unos días de Portugal, donde vistió la casa del Deportivo Nacional; Facundo Soloa, de Guillermo Brown de Puerto Madryn; Enzo Gaggi, con paso por Central Norte de Salta; Lautaro Navas, Sportivo Las Parejas; Luciano Pogonza y Nahuel Speck, de 9 de Julio de nuestra ciudad; Lucas Quiróz, de Ben Hur y Diego Meza de Unión de Sunchales.

Otra de las incógnitas es saber qué pasará con aquellos futbolistas que tienen contrato profesional pero no estaban integrando el plantel de Otta, caso de Franco Gómez (defensor), Franco Baudracco (mediocampista), Román Cappelletti (mediocampista).