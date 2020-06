La vuelta del público a los museos de la Provincia Información General 13 de junio de 2020 Redacción Por El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe expresó, a través de un comunicado, que ya se está programando y organizando el reencuentro entre museos y espacios culturales con el público. “Volver a habitar estos espacios significa un proceso que requiere fases”, se indica en la comunicación oficial.

La apertura de museos habilitada por los decretos provinciales Nº 487/20 y 489/20 ofrece la oportunidad de comunicar a la ciudadanía el trabajo realizado por trabajadores y trabajadoras que integran nuestros equipos profesionales, artísticos, científicos, educativos, técnicos y administrativos durante todo este período de distanciamiento social puertas adentro y mediante el trabajo a distancia.

Es importante señalar que estos espacios no estuvieron nunca “apagados” ni “cerrados”. Nuestros espacios culturales no son virtuales, son reales. Los museos, del mismo modo que otros espacios culturales y socioculturales, se mantuvieron encendidos, activados, vivos y al servicio de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, trascendiendo incluso las fronteras provinciales o nacionales.

Volver a habitar estos espacios significa un proceso que requiere fases. Es lo que estamos haciendo de manera colectiva. Para cuidarnos todos, cuidar nuestro preciado patrimonio tangible e intangible sin renunciar al derecho de acceso a la cultura. Por eso las instrucciones al equipo político y las garantías a los trabajadores y trabajadoras que paulatinamente y considerando todas las medidas necesarias de seguridad y cuidados volverán a abrir espacios y van a recibir, no en forma inmediata, pero sí muy pronto, a todos y todas en cada uno de los espacios en que volveremos a abrir las puertas del reencuentro.

Asimismo, Gestión Cultural agradece a los comunicadores, la prensa, y a cada santafesino y santafesina por estar, aportar y construir juntos una sociedad de derechos y equidad. Nuestro rol es garantizar para todos y todas la accesibilidad a la cultura y el ejercicio de nuestros derechos e identidad.