Su administración vuelve a la normalidad Sociales 13 de junio de 2020 Redacción Por UNL comienza la fase de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. Además, alcanzó un acuerdo paritario con APUL para profundizar el retorno a las actividades presenciales. Se extremarán medidas determinadas en el Protocolo de Bioseguridad.

Extremando medidas vinculadas al cuidado de la Salud de sus trabajadoras y trabajadores, la administración de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) profundiza el proceso de regreso de su personal a las actividades presenciales en los diferentes establecimientos de la institución. A partir de un acuerdo paritario alcanzado entre autoridades universitarias y referentes gremiales de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional del Litoral (APUL), desde la próxima semana más trabajadores y trabajadoras retornarán a sus funciones presenciales.

“Desde que el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el ámbito de la Universidad se dispensó a todo el personal de concurrir a su lugar de trabajo para que realice su función de manera remota”, aseguró el secretario General de la UNL, Adrián Bollati, para luego ampliar: “Sin embargo, también desde el principio de este proceso se garantizó un sistema de cobertura presencial en áreas esenciales. Por tanto, las puertas de la UNL no estuvieron cerradas en ningún momento y, a partir de un gran esfuerzo, se alcanzó un alto nivel de funcionamiento en la virtualidad”. En esta línea, Bollati expresó que “las nuevas medidas están oficializadas en la Resolución N°788/20 y también en la Resolución N°555/20 donde se explicita cuáles son las consideradas funciones esenciales para la institución. Lo que haremos a partir del acuerdo con APUL está vinculado a una continuidad en este sentido, apuntando a regresar paulatinamente a la ‘nueva normalidad’ aunque siempre, como hasta ahora, privilegiando el cuidado de la Salud de toda la Comunidad UNL”. Finalmente, el Secretario General de la Universidad aseguró que “el proceso será gradual y se cumplirán todos los protocolos de higiene y seguridad laboral. La jornada laboral presencial será reducida, alternada y/u organizada por grupos, de acuerdo con las características de la tarea, las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizará y a las prioridades determinadas por el responsable del área. Esta semana se intensificaron las acciones de limpieza y puesta a punto de los espacios de trabajo para que en la administración comience a funcionar con mayor regularidad”.



Del aislamiento al distanciamiento

A partir del anuncio realizado por los gobiernos nacional y provincial en cuanto a la salida de Santa Fe del régimen del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para comenzar a transitar la fase correspondiente al “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, la Universidad Nacional del Litoral oficializó en la Resolución N°788/20 que adhiere a esta medida en el ámbito de la institución.

Así, en esta nueva etapa la UNL “prorroga hasta el 28 de junio la dispensa laboral del deber de asistencia al lugar de trabajo establecida en la Resolución N°398/2020 sólo a trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo -de acuerdo a las pautas del Ministerio de Salud de la Nación-, y aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes en los términos de la Resolución Nº 207/20, prorrogada por la Resolución Nº 296/20, ambas del Ministerio de Trabajo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”.

Además, dispone que “se cumpla de manera estricta el ‘distanciamiento social, preventivo y obligatorio’ en los términos establecidos por el Gobierno nacional y por el Protocolo General de Bioseguridad de la UNL” y “se establece que las actividades administrativas, de docencia, investigación y transferencia se realicen cumpliendo las medidas de prevención sanitarias y el distanciamiento personal, con ingreso a las oficinas, laboratorios, o cualquier otro espacio en que se desarrollen, de personas ajenas con turno previo, en los casos en que fuere indispensable la concurrencia en virtud de que la operación a realizar no pueda concretarse de manera remota. A tales efectos las actividades continuarán organizándose en jornada reducida, alternada y/u organizada por grupos, de acuerdo con las características de la tarea y las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizarán”.

Finalmente, se determinó que “las actividades deportivas, artísticas y sociales se puedan realizar en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a diez (10) personas y no se encuentren prohibidas por la autoridad sanitaria”.



Acuerdo paritario

Cabe señalar que en el acuerdo paritario alcanzado por las autoridades de la Universidad y representantes del gremio APUL se estipula que “como indica la Resolución Rectoral N° 555/20, es necesario generar un proceso gradual de retorno a las actividades presenciales para lo cual se dispone el cumplimiento de protocolos de seguridad y las condiciones generales y particulares para el retorno a las actividades, debiendo tenerse en cuenta a tal efecto las características de las tareas y las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizará de acuerdo a los protocolos aprobados en Anexos de la resolución de referencia”.

En esta línea, “se acuerda el inicio de actividades en todas las dependencias de las unidades académicas y sedes de la Universidad Nacional de Litoral. El mismo será en jornada reducida, alternada y/u organizada por grupos de acuerdo con las características de la tarea y las condiciones ambientales de la dependencia donde se realizarán”. También se “acordó que no habrá atención abierta al público, salvo aquellas personas que sean convocadas a tal efecto para actividades programadas con anterioridad”. A su vez, en el acuerdo se incluyeron acciones que la UNL ya viene desarrollando en los últimos meses como “la entrega de barbijos laborales, alcohol, termómetros de toma de temperatura, bandejas sanitizantes y demás elementos de protección e higiene dependiendo de la activad a desarrollar, según Protocolo de Bioseguridad de la UNL”.



Seguridad y salud laboral

La Universidad Nacional del Litoral comenzó a tomar medidas respecto a la pandemia de Coronavirus desde los últimos días de marzo. Desde entonces, todas las acciones implementadas en el ámbito de la UNL han privilegiado el cuidado de la salud de toda su comunidad. En esta línea, entre otras acciones vinculadas a políticas institucionales, se confirmó un Consejo Asesor en Seguridad y Medicina Laboral que confeccionó un Protocolo General de Bioseguridad que se aplica en el ámbito de la UNL. Las líneas de acción marcadas en ese documento oficial son las que se siguen para el regreso de todo el personal administrativo a sus funciones presenciales.

De este modo, a lo largo de los últimos meses se ha desarrollado un intensivo programa de medidas en materia de prevención y concientización en torno a la pandemia de Coronavirus COVID-19. Además de la elaboración del protocolo mencionado, a partir del trabajo conjunto con los gremios, se han concretado instancias de capacitación, se provisionó de elementos de protección e higiene personal y, entre otras cosas, mantenimiento integral de los espacios abiertos y cerrados. Cabe señalar que toda la información referente se puede encontrar, para consulta y descarga, en www.unl.edu.ar/coronavirus.



Información oficial

Toda la información y los documentos oficiales de UNL vinculados a esta problemática pueden encontrarse en la plataforma www.unl.edu.ar/coronavirus. En este espacio virtual se puede acceder a las medidas de prevención y principales recomendaciones, así como también al protocolo de actuación, resoluciones oficiales, actas, noticias destacadas y otros documentos.