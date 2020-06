Gratificación en la cartera de Cultura Información General 13 de junio de 2020 Redacción Por NUEVAS HABILITACIONES

Ayer el jefe de la cartera cultural llevó buenas noticias a los sectores acaso más castigados por las restricciones que ocasionó la pandemia de Covid-19. Pese a que la habilitación y reapertura de actividades serán llevadas adelante bajo las estrictas medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, un colectivo importante de trabajadoras y trabajadores de la cultura podrán reencontrarse con su trabajo.

El decreto firmado por el gobernador Omar Perotti dispone la habilitación de diversas actividades artísticas y culturales, a saber:

Actividad a distancia de artistas en salas de grabación y ensayo, incluida la realizada a los fines de su retransmisión en vivo y directo, retransmisión o emisión en continuo.

Preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.

Enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista.

La actividad artística y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos, claro que sujeta a la aprobación de las autoridades municipales y comunales según corresponda.

En ese marco, durante la comunicación oficial, Llonch se mostró “agradecido por el comportamiento de todos los ciudadanos de Santa Fe” porque –enfatizó– “a partir de esto nos podemos permitir la apertura de otras actividades a medida que pasamos del aislamiento al distanciamiento”.

El ministro de Cultura reconoció a un sector en particular: “Quiero agradecer a la Mesa Audiovisual Santa Fe”, recordó que “se habilitan las filmaciones de películas, comerciales, la producción y postproducción de audios o audiovisuales, y todo lo relacionado al sector”, y señaló que con los integrantes de ese colectivo viene trabajando desde hace bastante en procura de lograr su reactivación.

Asimismo, en la misma línea, Llonch puntualizó: “Es una noticia muy feliz para todos los trabajadores de la cultura y el sector cultural”, y desgranó las variantes que se abren de ahora en más: “Quedan habilitadas las salas de ensayo y de grabación; la transmisión de artistas en vivo para todos los municipios y comunas –respetando el protocolo que estipula la provincia-; los talleres de enseñanza artística, es decir, profesores de teatro de música, literatura y música van poder empezar a dar clases; y el sector de la artesanía a cielo abierto en parques, paseos y plazas de Santa Fe”.

Por último, el ministro rescató que “el comportamiento de la ciudadanía nos permite estar a la vanguardia de las demás provincias, al reactivar el sector como venimos haciendo desde hace algunos días”.



En Venado Tuerto

Por otra parte, el jueves Llonch inauguró en persona el primer concierto del ciclo La Seguimos En Vivo realizado en Venado Tuerto, y reveló que ya se está diagramando “una sala tipo multicine, en la que el público pueda elegir si quiere teatro, rock, danza, con todas las propuestas al alcance de su mano”.

El titular de la cartera cultural brindó una teleconferencia de prensa a los medios de comunicación de la localidad del sur provincial y la región, a propósito del recital en vivo y sin público presencial del trío instrumental Proyecto Sauzal, realizado desde el Teatro Provincial “Ideal”.

El ministro señaló que “el Gobierno de la provincia garantiza a través de los centros culturales que la pantalla esté abierta. A los artistas les garantiza la plataforma, la iluminación, el sonido, el streaming. Lo estamos llamando «Misiones Audiovisuales» que son el corazón del ciclo La Seguimos En Vivo”.

Llonch continuó explicando que “al empezar otra fase, terminamos el aislamiento y entramos en el distanciamiento. Primero hicimos experiencias desde Plataforma Lavardén, en Rosario, luego en el Centro Cultural Paco Urondo de Santa Fe, y ahora nos tiramos con todo a Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto”.

El funcionario acotó: “Nuestra idea es pensar que todos los artistas puedan salir en todas las ciudades y estuvimos viendo cómo diagramar una grilla para que no se pisen esas programaciones, para que no salgan al mismo tiempo”.

Llonch agregó: “Estamos repensando la nueva grilla de cada ciudad y localidad, porque la demanda es muchísimo mayor a lo que se puede programar”. Y anticipó una nueva etapa del ciclo: “Estamos diagramando una sala tipo multicine, para que el público pueda elegir si quiere teatro, rock, danza, con todas las propuestas al alcance de la mano. El streaming vino para quedarse”.