“Seinfeld” regresa a la televisión con una maratón de 5 capítulos Información General 13 de junio de 2020 Redacción Por La exitosa serie creada por Larry David y protagonizada por Jerry Seinfeld tuvo 9 temporadas entre 1989 y 1998 y su episodio final fue visto en vivo por más de 75 millones de espectadores, mañana desde las 11:50 se emitirán cinco capítulos de la primera temporada.

Fue una de las series más exitosas de todos los tiempos, con récords de audiencia, 10 premios Emmy y tres Globos de Oro a lo largo de sus 9 temporadas. “¿De qué se trata?”, preguntó un alto ejecutivo de NBC de los Estados Unidos cuando recibió a Larry David y Jerry Seinfeld para que hablaran de su proyecto de sitcom. “Es media hora acerca de nada”, dijeron ambos ante la sorpresa del directivo del canal. Pero, ¿cómo se podría hacer una comedia acerca de “nada”? ¿quién la vería? ¿a quién le podría interesar?. “La idea es retratar la vida diaria de cualquier persona con un toque de ironía y picardía”, agregaron los comediantes. Y vaya a saber uno por qué, la cadena decidió apostar por Seinfeld... ¡Y lo bien que hizo!.

El piloto de la comedia se estrenó el 5 de julio de 1989, pero la primera temporada completa recién comenzó el 31 de mayo de 1990. La sitcom tuvo 180 capítulos y finalizó el 14 de mayo de 1998, con un episodio que fue visto por más de 75 millones de espectadores, publicó Teleshow.

Y si bien la serie tuvo algunas repeticiones, en muchos países desapareció de los distintos canales y sus capítulos ya no se encuentran, al menos en la Argentina, en ninguna plataforma legal. El año pasado Netflix anunció que había adquirido los derechos de esta sitcom, aunque aclaró que recién estarán disponibles a nivel mundial en 2021.

Por eso los fanáticos argentinos tendrán un motivo para festejar en estos días: Warner Channel anunció que la serie protagonizada por Jerry Seinfeld, que interpretó a un personaje homónimo, Jason Alexander (George Constanza), Julia Louis-Dreyfus (Elaine Benes) y Michael Richards (Kramer), regresará a la pantalla mañana domingo 14. Será en formato de maratón y se emitirán, desde las 11:50, la primera temporada completa, que consta del programa piloto y otros cuatro episodios.



Los capítulos son:

1 – “Good News, Bad News”: Jerry va a hospedar a una amiga y discute con George si ella tiene segundas intenciones con él.

2 – “The Stakeout”: Después de conocer a una mujer en una fiesta y no descubrir su nombre o teléfono, Jerry y George vigilan el vestíbulo de un edificio de oficinas para encontrarla nuevamente.

3 – "The Robbery": El departamento de Jerry es asaltado y él decide buscar otro lugar para vivir. Pero Jerry y George quieren la misma residencia y Elaine sólo quiere mudarse al lugar de quien pierda.

4 – “Male Unbonding”: Jerry trata de buscar excusas para no encontrarse con un viejo amigo con quien no tiene nada en común.

5 – “The Stock Trip”: Luego de comprar acciones con George, Jerry se pone nervioso cuando el precio de los papeles cae y el corredor que sugirió el negocio está en coma en el hospital y no puede decirles cuando vender.

“Larry David y Jerry Seinfeld, los fundadores de la serie, destruyeron con astucia la idea de que el espectador solo se enamora de villanos carismáticos, héroes apasionados o personajes benévolos. George, Elaine, Kramer y Jerry no encajan en ninguna de esas etiquetas. Son simplemente personas miserables. La frase de Jorge Luis Borges ‘no nos une el amor sino el espanto’ se ha repetido hasta el cansancio, pero pocas veces describió tan bien una situación como esta”, describía Maia Debowicz en una nota de Infobae.

Cabe destacar que, entre los muchos premios obtenidos por la serie, los tres Globos de Oro consideraron las categorías de Mejor Serie de Comedia / Musical, Mejor Actor (Jerry Seinfeld) y Actriz de Reparto (Julia Louis-Dreyfus), y diez premios Emmy que incluyeron de los Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz y Actor de Reparto (Michael Richards), Mejor Guión y Mejor Edición.

Y más allá de que los creadores aseguraban que la sitcom era “acerca de nada”, no hay que dejar de lado que Seinfeld también fue innovadora en la forma que abordó, con su particular ironía y sarcasmo, temas controvertidos como el racismo, el aborto y la homofobia.