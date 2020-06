Experiencia en el exterior Región 13 de junio de 2020 Redacción Por PLAZA CLUCELLAS

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Es la que vivieron Tomás Bonilla (22) y Fernando Marchisone (23) y la contaron a esta corresponsalía y a los representantes de FM Líder 98.1 y Más Región, medios de comunicación de su pueblo que los reunió en La Querencia.

En el caso de Tomy es futbolista nacido en las inferiores de C.A. Florida, luego su paso por Atlético Rafaela, Atlético San Jorge, y actualmente en Club Deportivo Calahorra de España, situado en la pequeña ciudad homónima.

Debutó en segunda B en enero de este año, jugando 24 partidos y marcando ya 17 goles y tiene contrato hasta junio de 2021.

De todos modos ahora solo piensa disfrutar de estos días con su familia y no descarta evaluar otras posibilidades en nuestro país.

En tanto Fer se encuentra transitando la parte final de su carrera como Agrónomo egresado de la Facultad de Villa María y estaba realizando un intercambio académico en la Universidad de Chapingo en una población cercana a la capital México.

Ahora espera ansioso el regreso del fútbol y su incorporación al primer equipo de Florida de Clucellas.

En ambos casos decidieron regresar al país como consecuencia de la pandemia de coronavirus que azotó a esos países y si bien al momento no pudieron lograr en plenitud sus objetivos, destacan la experiencia vivida y el crecimiento personal en tal sentido.

Desde nuestros medios de comunicación queremos reconocer su labor, valorar la cuota de sacrificio y la entereza puesta de manifiesto para sobrellevar la cuarentena, primero en el exterior y luego en el país, para lo cual coincidieron, no hubiera sido posible sin la contención y el apoyo recibido de sus familias.

También le recomiendan a los vecinos de esta localidad que sigan respetando las medidas dictadas por las autoridades porque si bien se van retomando algunas actividades el problema aún no ha sido superado y entre todos debemos cuidarnos.