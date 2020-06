Carta de lectores Carta de Lectores 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"¡Que los cumplas feliz!"



Sr. Director:



¿Qué sentimos cuando se aproxima el día de nuestro cumpleaños?. ¿Qué somos capaces de ofrecer a los que están a nuestro alrededor en su día?. Somos seres únicos elegidos por Dios; Él nos trae a este mundo, Él sabe el día, nos llama por nuestro nombre, nos hace únicos e irrepetibles. El día en que nacemos, es un día ¡Glorioso! . Estamos en el mundo con una identidad, dignidad y una misión. ¿ Cómo no darle la importancia que dicho acontecimiento merece?. Si es un día soleado, el sol canta danzando en el cielo, si es un día lluvioso, las gotas de agua que caen, se transforman en una orquesta de celestiales instrumentos, si está nublado, las nubes nos envuelven cual burbuja de cristal, si hace frío, los brazos que nos sostienen nos dan calor y, si hace calor éste se hace cómplice del amor emanado.

Qué lindo es saberte vivo en tu día y decirte “¡aquí estoy!”; “hace tantos... años que nací, y ya descubrí mi misión en la vida”. Preguntarnos: ¿soy feliz? ¿hice feliz a los demás? ¿di amor? ¿perdoné? ¿pedí perdón? ¿soy solidario? ¿soy humilde de corazón? ¿soy agradecido/da? ¿ tengo que cambiar mi forma de ser; en qué?. Y así a partir de ahí, retomar el camino que a cada uno nos toca transitar de la manera planeado por Dios y que, con fe e invocando al Espíritu Santo, lo sabremos descubrir! ...

Como docente, siempre en mis primeras reuniones con las familias de mis alumnos, pregonaba la idea de dar importancia a la fecha de nacimiento; el cumpleaños de todos y todas que conforman la familia, dando como siempre mucho amor; ese amor que todos podemos darlo y darnos, ese amor que no cuesta conseguirlo no tiene precio; sólo buscarlo dentro nuestro.

Y, ¿quién no puede conseguir algunos huevos, azúcar, leche y hacer algo sabroso? Así darle importancia a ese día ¡Su día! ¡ Nuestro día!... Y quién no conoce la canción del feliz cumpleaños?; y sin importar los tonos de voz o la entonación, o la música, solo el deseo y la letra es lo que vale. ¡Que los cumplas feliz!. ¡¡Sé feliz todos los días de tu vida!! Y... cuánto más haciendo felices a los que están a nuestro lado; un saludo, un abrazo, algo rico, y si se puede mucho más. Recuerda: Dios te eligió.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela