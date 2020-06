Se sostienen precios en remate de hacienda Locales 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El mercado Rosgan volvió a conectar ocho ciudades de Argentina para hacer un remate de invernada y cría dando un precio de referencia actualizado al productor ganadero, con una venta que superó las 16.000 cabezas. Al final de la subasta, que terminó ayer por la tarde, el director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, analizó la operatoria: “este remate volvió a mostrar, casi en el final de la zafra, una solidez por los machos muy pronunciada. La invernada sigue estando firme y los terneros tienen una demanda más que sostenida, sus precios promedios reflejan el interés de los compradores, que es invertir rápido en patas y escapar de los pesos”.

En lo que respecta a los lotes mixtos, de terneros y terneras, Milano hizo una diferencia, ya que “obtienen también avances pero tienen la limitación de su demandante típico, el sistema de confinamiento, la mejor manera de repoblarse no pasa por el macho definido sino por los lotes mixtos y las terneras”. En tanto que “la vaca de invernada siente el peso del momento de mayor salida promediando el otoño e ingresando al invierno, se siente la seca en muchas zonas y los tactos en la cuenca del salado no han sido tan favorables, abundan las vacas y los frigoríficos que destinan su producción a China están en compra pero a valores más calmos”. De esta forma, el gigante asiático sigue marcando el ritmo de venta de esa categoría.

En la cría, “los vientres encuentran en el ruido económico imperante un refugio para los que quieren reponer planteles y aparecen más compradores, la salida es más fluida y todas las decisiones no pasan solamente en el posible resultado positivo sino más en formas de cobertura. Para el productor ganadero no existen alternativas de inversión en la actualidad más favorable que lo que siempre supieron hacer”. El director Ejecutivo de Rosgan concluyó que fue “un muy buen remate que sigue asentado en una visión de largo plazo donde la ganadería tiene futuro, Argentina será uno de los pocos jugadores globales de provisión de alimento”.



PRECIOS PROMEDIOS

POR CATEGORIAS

La subasta se realizó este miércoles y jueves, prácticamente durante todo el día, monitoreada desde la Bolsa de Comercio de Rosario y transmitida por Canal Rural y online en rosgan.com.ar por el streaming de alta velocidad del mercado. Los promedios completos fueron: Terneros $124,54, terneras $108,91, terneros y terneras $115,80, novillos de 1 a 2 años $96,26, novillos de 2 a 3 años $86,32, terneros Holando $93,18, novillos Holando $86,73, vacas de invernada $58,82, vacas gordas para faena $63,94, vaquillonas de 1 a 2 años $92,71, vacas con cría al pie $25.550 y vacas con garantía de preñez $35.926,25.

El mercado ganadero Rosgan está integrado por la Bolsa de Rosario y diversas casas consignatarias, entre ellas Ganaderos de Ceres Cooperativa Limitada y la Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann.