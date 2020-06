Este fin de semana se habilitarán las visitas a los geriátricos de la ciudad Locales 13 de junio de 2020 Redacción Por Los adultos mayores que se encuentran en estas residencias no podían recibir visitas desde el inicio de la cuarentena obligatoria que se anunció aquel 20 de marzo, por pertenecer al grupo de riesgo. Desde hoy en nuestra ciudad, con más de 50 días sin que se registren nuevos casos, se permitirá acceder a esta instancia.

FOTO ARCHIVO REENCUENTROS. Las familias podrán encontrarse con los abuelos que permanecen en los geriátricos.

En medio de nuevas habilitaciones y de una etapa de flexibilización que cada día en nuestra ciudad va en aumento, se avanzará con mucho cuidado, en el permiso para que los adultos mayores que se encuentran en residencias geriátricas puedan recibir visitas, cumpliendo con estrictos protocolos.

El coordinador de epidemiología de la Región Salud, Dr. Roberto Vitaloni, confirmó la información y señaló que “esperemos ahora que se pueda permitir visitar a los abuelos en los geriátricos. Hasta ahora los geriátricos trabajaron muy bien, ahora se permitirán las visitas para alivianar la salud psicológica”. Y aclaró: “serán bajo un protocolo estricto que aplicará cada lugar”.

Vitaloni a su vez resaltó respecto a esta fase de la pandemia por la que atraviesa nuestra ciudad y la región que, “son muchos días sin casos, pero estamos preocupados por viajeros que llegan desde Buenos Aires, Rosario o Chaco. Además seguimos muy pendientes de cómo la gente se comporta con las reuniones sociales. Por eso estamos muy alertas y con muchos controles a la gente que viene a Rafaela”.



PROTOCOLO PARA EL CONTACTO

CON LOS ADULTOS MAYORES

Al ingresar al establecimiento y previo al inicio de las actividades el personal encargado / Higiene y Seguridad realizará al familiar o profesional; la declaración Jurada de salud requerida por de la Resolución MTEySS Santa Fe Nº 41/2020. Anexo I del presente protocolo. Si ha respondido afirmativamente alguna de las preguntas anteriores no se le permitirá el acceso al establecimiento, debiendo comunicarse al 0800-555-6549. Si todas las respuestas fueron negativas el familiar o profesional podrá ingresar al establecimiento y comenzar la actividad que se programó. A continuación se procederá a controlar la temperatura y si la misma es igual o superior a 37,5º C no se permitirá el ingreso, se le colocara barbijo en caso de que no lo tenga, deberá aislarse al paciente y llamar al 0800 arriba mencionado. Se recuerda la vigencia de la Resolución 207/2020 prorrogada por la 296/2020 que no permite el acceso a personas mayores de 60 años, embarazadas y personas con afecciones crónicas, especificadas en dicho decreto. Para ingresar al establecimiento se deberá utilizar el acceso de los trabajadores de la residencia para evitar el contacto con residentes, siempre que sea factible. Se deberá disponer al ingreso de un trapo embebido en solución con lavandina y de un área acondicionada para que el familiar/profesional pueda dejar sus pertenecías, colocarse barbijo y/o máscara facial y alcohol en gel en las manos. Las uñas deben llevarse cortas y limpias, se recomienda no utilizar anillos, pulseras o reloj pulsera.

Todo el material que se utilice debe ser desinfectado finalizada la actividad.



ACERCA DE LAS VISITAS

Sólo podrá acceder un familiar por vez; espacio de visitas: cada institución deberá disponer de un espacio adecuado para asegurar la distancia mínima de 2 metros entre las personas. Deberá estar ubicado en un sector de la residencia alejado del lugar donde circulan o se encuentren el resto de los residentes. El espacio debe contar con ventilación natural; las dimensiones mínimas serán de 4,5 m² por persona y se deberá contar, en lo posible, de una medida de protección (mampara de vidrio u otro material transparente) entre el residente y la visita. De no ser posible, deberá asegurarse el uso de barbijo bien colocado de parte del residente y del visitante y el mantenimiento de la distancia de 1.5 mts. mínimo entre ambos. El residente debe tener tapaboca y/o mascarilla facial en todo momento.

En caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan, la visita se podrá efectuar en espacios a cielo abierto manteniendo la distancia social y el uso de mascarilla y/o barbijo por el residente y su visita. Para la habilitación del espacio y el protocolo de acceso se deberá solicitar autorización al Organismo mediante el cual se encuentra habilitado para el funcionamiento; sea la Dirección Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social o la Dirección General de Auditoría Médica del Ministerio de Salud. Remitiendo el mismo como fotografías del/los espacios físicos que se pondrán a disposición para ello.

La duración de las visitas será de media hora por residente debiendo fraccionar si concurren más de un familiar. Intervalo entre visitas: 30 minutos para permitir la higiene del lugar entre visita y visita. La cantidad y frecuencia de las visitas debe comprender a la totalidad de los residentes, debiendo garantizarse como mínimo una por semana para todas las personas mayores alojadas, pudiendo en caso de contar con disponibilidad horaria, reiterar la misma. A la finalización de la visita, el personal debe proceder con la limpieza profunda de todos los elementos tocados.

Las misma se deberán efectuar dentro del horario 8:30 a 10:30 por la mañana y 15 a 18; por la tarde en días laborables. Feriados, sábados y domingos se podrá extender el horario de visita hasta las 11 por la mañana y hasta las 19 horas por la tarde.