Coronavirus: no reportan nuevos casos en la Provincia Locales 13 de junio de 2020

FOTO SCS JORGE PRIETO. Dio precisiones sobre la situación en Villa Ocampo.

La Provincia de Santa Fe no registró nuevos casos de Covid-19 según se informó anoche a partir del reporte diario que presenta la Dirección Provincial de Epidemiología, con el corte realizado hasta las 20 horas. De esta manera,el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 284, de los cuales 275 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 9 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (3 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

Hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia en tanto que un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica. Ningún paciente se encuentra internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 237 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta), un dato muy positivo teniendo en cuenta que representa más del 85% del número de contagios. De este modo, en la provincia quedan 47 personas activas de Covid-19.

Por último, en la provincia se registraron 10.965 notificaciones de las cuales 10.477 fueron descartadas y 204 continúan en estudio.



VILLA CAMPO

PASA A FASE 3

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del secretario adjunto de Salud, Jorge Prieto, anunció este viernes que "en función de la situación epidemiológica regional y en determinación conjunta con el gobierno provincial y con las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, la localidad de Villa Ocampo va a pasar de fase 1 a fase 3. Esto es una reapertura que se llama progresiva y que tiene que ver con restricciones epidemiológicas locales".

"La fase 3 tiene excepciones que tienen que ver con los permisos que se establecen desde el Ministerio de Salud de la Nación, fundamentalmente para las circulaciones. En cuanto a la movilización de la población, esto tiene que ver con que la población se debe mover con cautela y hasta un 50% el nivel territorial".

"Esta nueva etapa implica continuar con distanciamiento social, permanecer con el uso del tapaboca en forma obligatoria y, a la población de riesgo, recomendamos que no se aleje de su domicilio y, si lo hacen, lo hagan en instancias excepcionales".

Además, Prieto detalló que "con la nueva información impartida hoy desde el gobierno de la provincia, donde se han flexibilizado algunas actividades nuevas, la localidad de Villa Ocampo en esta ocasión queda todavía exceptuada de lo que son las actividades artísticas, culturales, comerciales y deportivas. Esto implica que la pesca deportiva, las actividades acuáticas y todo lo que se ha flexibilizado hoy para el resto de la provincia, en este momento y por un tiempo, hasta que se determine desde el gobierno provincial, quedará exceptuada la localidad de Villa Ocampo", finalizó el secretario adjunto de Salud.



ACTIVIDADES PERMITIDAS

Se limita la circulación de la población al 50% de la población, debiendo todos salir con el barbijo social o tapaboca y manteniendo la distancia; límite de horario para comercios en horario matutino y vespertino; actividad administrativa; obras en construcción con hasta 5 trabajadores; talleres mecánicos y lavaderos; ejercicios de profesiones liberales con turnos programados; kinesiología solo rehabilitación con normas de bioseguridad; transportistas deberán respetar la distribución de alimentos esenciales a las localidades vecinas, siempre cumpliendo los protocolos, las distancias, el uso de barbijo social y los ambientes ventilados. Respecto al uso de transporte se debe limitar la distancia entre personas; espacios públicos respetando espacios limitados y marcados.

No está permitida la apertura de peluquerías ni servicio de manicura y podología; quedan prohibidas las reuniones familiares y las salidas recreativas. Asimismo, no estarán permitidas las actividades culturales y deportivas; la pesca ni permanecer en espacios públicos.