"El Gobierno auxilia a la empresa con una medida excepcional” Locales 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT), cuestionó ayer a la oposición al señalar que "llegamos para ordenar el desastre económico en que dejaron al país. Despedazaron a la pequeña y mediana empresa, destruyeron 250 mil puestos de trabajo, generaron una situación de caos en la sociedad argentina," en clara referencia al gobierno de Mauricio Macri.

Durante el transcurso de la sesión en el Senado donde se votó la ley de educación a distancia, tras lo cual la oposición se retiró acusando al oficialismo de romper el acuerdo sobre las sesiones virtuales, se aprobó la ley de alquileres y el proyecto para suspender la inscripción online de empresas Sacnun manifestó que "estamos tratando de ordenar el desastre que dejaron despedazando la economía de las familias, generando una red de espionaje, persiguieron opositores, infiltrándose en el Poder Judicial, quisieron meter dos jueces de la Corte por decreto. ¿Esto es institucionalidad, esto es orden o atenerse a las leyes que están reclamando?

La legisladora santafesina agregó que "crearon un nuevo formato jurídico para seguir cometiendo los mismos delitos. Porque no vinieron a gobernar, vinieron a cometer delitos y a saquear al país. Y mientras lo hacían generaban un modelo de Justicia intrincado con la AFI, la AFIP y los medios para perseguir a opositores, violentando las instituciones y violando la constitución nacional".

"Y me vienen a hablar de Vicentín como si conocieran la provincia de Santa Fe", sostuvo Sacnun. Y agregó: “pregúntenle a los pequeños y medianos productores, los acopiadores, el sector cooperativo y a los trabajadores qué piensan de Vicentín que los estafó como hizo con el conjunto del pueblo de la nación Argentina con la deuda de 18.500 millones de pesos que tiene con el Banco Nación”, consideró.

Sacnun siguió diciendo que “este es un gobierno que tiene claridad en lo que tiene que hacer por eso defendemos la decisión del presidente de la nación. Acá no se está rematando una empresa exitosa sino que el gobierno está yendo en auxilio con una medida excepcional de una empresa que estaba por dejar a más de 4000 personas sin trabajo”, finalizó la senadora por Santa Fe.