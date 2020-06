Abren restaurantes en Paraguay Internacionales 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

ASUNCION, Paraguay, 13 (AFP). - Paraguay, uno de los países latinoamericanos menos impactados por la pandemia de coronavirus -contaba ayer once muertes y 1.254 contagios- anunció el comienzo a partir del próximo lunes en la fase tres de la denominada “cuarentena inteligente”.

No obstante, de la desescalada están excluidos dos departamentos -Paraguarí y Concepción- que han registrado una mayor cantidad de casos.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo en una rueda de prensa que la nueva fase, de tres semanas de duración, permitirá la actividad de los restaurantes, siempre y cuando se haya hecho una reserva previa y se respeten los protocolos específicos.

Se autorizó también la apertura de locales gastronómicos que ofrecen sus servicios dentro de los centros comerciales, pero no de las zonas popularmente conocidas como patios de comidas.