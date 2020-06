La gestión de López Obrador Nacionales 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA PRESIDENTES. Fernández y López Obrador en el Palacio Nacional de México.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que intercedió con el dueño del poderoso fondo de inversión BlackRock para ayudar a la Argentina en su proceso de reestructuración de deuda.

López Obrador destacó que él conserva buena relación con empresarios de renombre en los Estados Unidos, por lo que habló por teléfono "hace poco" con Larry Fink, que es el presidente del fondo de inversiones BlackRock.

"Ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Me habló el presidente Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink", reveló el mandatario mexicano.

Fernández le dijo a su par mexicano que él y su ministro de Economía, Martín Guzmán, estaban buscando "una negociación de la deuda" con la certeza de cuándo podía pagar el país en el futuro y la actitud de honrar los compromisos.

"Fernández me dijo que él quería cumplir, que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones", reveló López Obrador ayer e indicó que Fernández le solicitó que le pidiera a Fink que aceptara la propuesta "que era en aquel entonces de pagar el 41 por ciento de la deuda".

López Obrador sostuvo que Fink le explicó que no dependía solamente de BlackRock, dado que los fondos de inversión tienen que evaluar cualquier avance con las personas que invierten en los activos que ellos les proponen.