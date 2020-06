Se extendió una semana el plazo para la renegociación de la deuda Nacionales 13 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MARTIN GUZMAN. El ministro encabeza la renegociación de la deuda externa.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Gobierno anunció ayer la extensión hasta el 19 de junio próximo de la negociación con los acreedores, cuyo plazo vencía este viernes, y de este modo se ingresa en la etapa final de las tratativas para reestructurar más de US$ 66.000 millones.

En un comunicado, la cartera de Economía que conduce Martín Guzmán informó que "extendió por un período adicional el vencimiento de la invitación" a los tenedores de bonos.

Durante la semana, Guzmán aseguró que "no habrá un número mayor" a la nueva oferta que se presentará ante los acreedores en los próximos días, aunque trascendió que Economía trabaja en un esquema para mejorar el rendimiento de la oferta, prometiendo un pago en efectivo en 2021 si aumentan las exportaciones.

"Estamos buscando llegar a una solución que respete las restricciones que Argentina enfrenta, que hemos definido con el FMI y que satisfaga las preferencias de los acreedores", indicó el ministro en una entrevista concedida durante la semana a un medio brasileño.

A pocas horas de la finalización de la prórroga informada a la SEC, el Palacio de Hacienda señaló que la Argentina y sus asesores "pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa".

Asimismo, consideró que desde la extensión anterior, el Gobierno "continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes y recibió comentarios".

"La República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, al mismo tiempo que preserva sus objetivos de sostenibilidad de la deuda", señaló.

Agregó que "Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencausando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo".

"En consecuencia, asumiendo que la República, entre otras cosas, no extiende por un período adicional o finaliza la invitación anticipadamente, el Período de Invitación (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) será el 22 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante", agregó. .

El Ministerio buscará definir este fin de semana largo la nueva propuesta a los bonistas, para el próximo martes o miércoles hacer la presentación ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos.

La propuesta que prepara el ministro superaría los US$ 50, cada cien de valor nominal, más un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias y un pago de US$ 500 millones el próximo año.

Las posturas se acercaron, pero las negociaciones continúan en medio de acuerdos de confidencialidad para impedir maniobras especulativas con bonos argentinos.

Economía estaría cerca de llegar a un acuerdo con el grupo de bonistas Exchange Bondholder Group, que posee más del 16% del total de bonos soberanos del país y está integrado, entre otros, por los fondos Monarch Alternative Capital, HBK Capital y Cyrus Capital Partners.

También se habrían acercado las posiciones con el denominado Comité de Acreedores de Argentina que incluye a Greylock Capital, entre otros, pero tiene dificultades con el grupo Ad Hoc Bondholder Group, compuesto por Alliance Bernstein, Amundi, Ashmore, Black Rock, Blue Bay, Fidelity, T. Rowe Price, Western Asset Management y Wellington.