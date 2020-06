Fernández afirmó que se expropiará Vicentín Nacionales 13 de junio de 2020 Redacción Por "NO HAY OTRO MODO PARA RESCATARLA"

FOTO ARCHIVO VICENTIN. La casa matriz está en la ciudad santafesina de Avellaneda.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández confirmó ayer su decisión de avanzar en la expropiación de Vicentín, al considerar que "no hay otro modo para rescatarla".

"La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo", sostuvo el jefe de Estado, tras recibir el jueves en la residencia de Olivos al CEO de la compañía agropecuaria, Sergio Nardelli.

El mandatario se expresó de este modo en declaraciones formuladas a la página "La García", donde dio precisiones sobre el encuentro que mantuvo con las ex autoridades de la cerealera intervenida.

Fernández reveló que les pidió "una alternativa", que los empresarios rechazaron la estatización y que "proponen que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación".

"Lo que pasa es que eso supone un acuerdo con empresarios que están muy salpicados", señaló el mandatario nacional y descartó esa posibilidad, al sostener que sería "muy poco transparente".

El Presidente, además, sostuvo: "Saben que no tienen aire y que sólo el Estado puede socorrerlos, pero quieren acordar con el Estado porque temen que después de una expropiación queden débiles frente a las acusaciones que existen por sus manejos".

El pasado jueves, el Gobierno había abierto la puerta a estudiar "alternativas superadoras" para encontrar una salida al fuerte endeudamiento y el default de Vicentín, en medio de las enormes resistencias provocadas por el proyecto de expropiar la empresa, aunque ahora el Presidente consideró que esa medida es la única alternativa.