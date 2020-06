El Presidente canceló su visita a Catamarca Nacionales 13 de junio de 2020 Redacción Por POR EL CASO POSITIVO DE INSAURRALDE

FOTO NA CONVENIO. Fernández lo firmó con De Pedro, Quintela y Arroyo en La Rioja.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández canceló la visita que tenía pautada para ayer a la provincia de Catamarca, luego de que se confirmara el caso positivo de coronavirus de Martín Insaurralde, ya que algunos integrantes de la comitiva estuvieron en contacto con el jefe comunal de Lomas de Zamora.

La decisión se tomó antes de emprender el viaje de La Rioja a Catamarca, ya que el ministro Daniel Arroyo, estuvo reunido el miércoles con Insaurralde.

Si bien trascendió que Arroyo no contaba con síntomas de coronavirus, el ministro debió someterse en La Rioja a un hisopado y esperaba por los resultados del test.

El mandatario ya había concretado su visita a La Rioja y desde ahí iba a trasladarse junto a su comitiva a Catamarca, pero debió cancelar el viaje a raíz de la oficialización del contagio de Insaurralde producido horas antes, por lo cual el mandatario y los funcionarios, a excepción de Arroyo, regresaron a Buenos Aires.

"Nos enteramos acá en La Rioja que el querido amigo Martín Insaurralde ha sido contagiado por coronavirus y hace algunos días Daniel Arroyo estuvo con él y quedó separado del grupo y volverá a Buenos Aires por otros medios. Lo hacemos para preservar la salud de todos los catamarqueños que hasta acá no tiene ningún contagio", sostuvo Fernández a través de un video que difundió en sus redes sociales.

Catamarca es la única provincia que actualmente no lleva registrado ningún caso de coronavirus, y allí lo iba a recibir el gobernador Raúl Jalil para recorrer juntos las instalaciones del hospital Respiratorio Monovalente "Carlos Malbrán", aunque ahora esa visita deberá ser reprogramada.

Además de Arroyo, integraron la comitiva presidencial los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.

Fernández retomó sus visitas al interior del país y recorrió una fábrica textil en La Rioja, donde criticó la idea de "meritocracia" que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri y consideró que con esa idea "el más tonto de los ricos tiene más oportunidades".

También cuestionó a la gestión de Cambiemos al aludir que la fábrica textil reabierta que recorrió había cerrado sus puertas en 2018 por "políticas impulsadas" en aquel momento que afectaron a ese sector.