"Necesitamos saldar esta vieja deuda de cloacas para la ciudad", dijo Morzán Locales 12 de junio de 2020 Redacción Por Junto al intendente rafaelino y funcionarios locales ya se trabaja en la planificación de obras de saneamiento.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO. Hugo Morzan dialogando con Luis Castellano y Bárbara Chivallero, secretaria de Obras Públicas del municipio.

Este jueves, el intendente Luis Castellano; el presidente del Directorio de Aguas Santafesinas S.A., Hugo Morzán; el responsable de la gerencia Rafaela de ASSA, Luis Ambort; y la secretaria de Obras Públicas del Municipio, Bárbara Chivallero, recorrieron el sector Sur de nuestra ciudad con el objetivo de planificar obras de saneamiento para Rafaela.

Específicamente, analizaron proyectos para los barrios ubicados al Oeste de la Planta Depuradora, en sus dos sectores.

En la recorrida, el mandatario local expresó: "Necesitamos saldar esta vieja deuda de obras de cloacas que no tenemos en la ciudad desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer al Presidente del Directorio de la empresa ASSA y al gobernador Omar Perotti por priorizar a la ciudad ante una necesidad clave".

En este sentido, contó que "le mostramos la necesidad sanitaria de Rafaela, fundamentalmente, de cloacas. Hace años que no podemos tener estas obras con la empresa ASSA".

También destacó que la visita de Morzán "habla de que podemos trabajar juntos y hay un proyecto que estamos elaborando para que podamos darle a la ciudad las obras de cloacas en distintas etapas".

Además, manifestó su deseo de "que podamos concretarlo pronto, porque se trata de una necesidad básica de la ciudad. Hemos charlado mucho con el gobernador Omar Perotti con respecto a esta debilidad que todavía tenemos y sobre la decisión de buscar fondos nacionales, internacionales". "Después de haber gestionado junto con él esta posibilidad, estamos trabajando en los proyectos que se irán concretando para el sector Sur, en principio", agregó.



UNA DEUDA DE LA PROVINCIA

Por su parte, el Presidente del Directorio de Aguas Santafesinas S.A. señaló: "Para nosotros es una satisfacción compartir estas ideas que realmente se vienen trabajando junto con el Gobernador, sobre la posibilidad de conseguir recursos del Gobierno Nacional, a través de las relaciones que él lleva adelante con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis".

Además, enfatizó que este esquema de financiamiento posibilitará concretar 16 obras en nueve localidades donde ASSA tiene el área de concesión.

"Evidentemente, la provincia de Santa Fe tiene una gran deuda en tema de saneamiento y este es un desafío que nos ha propuesto el Gobernador, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento de los afluentes cloacales en todas las ciudades ribereñas, las ciudades a la orilla del río Paraná y en Rafaela que, por no tener la posibilidad de descarga al río, necesita de la ampliación de la planta de tratamiento", explicó Morzán.



TRABAJO ARTICULADO

Por otro lado, destacó el trabajo conjunto entre ambos estamentos del Estado: "Venimos trabajando codo a codo desde el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia con la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad para llevar adelante los distintos proyectos". A partir de "los planteos realizados desde la Intendencia, hemos tomado como prioritario este sector suroeste para llevar adelante proyectos. En los próximos días vamos a estar llamando a licitación y van a poder ver cómo esto que se trasunta en una gestión, termina siendo una obra que todos esperamos".

Finalmente, agradeció "al Intendente y a los colaboradores que nos permiten, a través de la empresa, sumar usuarios y prestar servicios que en contexto de pandemia, son de suma necesidad para la población". A su turno, la Secretaria de Obras Públicas agradeció "el trabajo coordinado y articulado que estamos haciendo entre Municipio, Provincia y Nación". "Estamos avanzando en los proyectos ejecutivos necesarios para la concreción de obras de infraestructura que nos posibiliten ampliar el sistema de red cloacal en toda la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos", manifestó la funcionaria.