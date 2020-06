Ferrero: “Tenemos autorizada la obra pública, pero no recibimos fondos para su realización” Región 12 de junio de 2020 Redacción Por El titular comunal, en recientes apreciaciones al área prensa de su gobierno, enfatizó que el gobierno Provincial mantiene deuda con la Comuna.

COLONIA BICHA. - En reciente parte de prensa la Comuna local hizo conocer la situación en la que se encuentra.

En tal sentido resaltó la frase del título que pertenece al presidente comunal Adolfo Ferrero al hacer referencia a la deuda que el gobierno provincial mantiene con la Comuna, que tuvo que paralizar todas las obras con la consecuente desocupación que termina profundizando la situación social.

Solo se limitan a la mínima prestación de los servicios en el área urbana y al mantenimiento de los caminos para el movimiento de la producción, ya que la localidad no cuenta con acceso pavimentado, lo que provoca aún mayores dificultades, además de acarrear un mayor costo para la provisión de la actividad comercial.

“Nos habilitaron la obra pública, pero no contamos con la plata para pagar a los albañiles, a raíz de la situación provincial, en la que nos giran los fondos adeudados de obras menores y de hábitat”, puntualizó el presidente comunal, acotando que tienen a cobrar la suma de 590 mil pesos correspondiente a la obra de cordón cuneta y otros 570 mil pesos del fondo de obras menores del año pasado que le fue aprobado para el pago de una caja volcadora para el camión.

Ese monto acumulado para nuestra comuna es importante porque nos permitiría continuar con las obras para la generación de mano de obra, lo que aliviaría la situación social y ayudaría a las arcas comunales en ese aspecto, ya que de alguna manera es necesario atender las necesidades de la gente.

“Tuvimos días pasados un grupo de comunas una reunión con el senador Alcides Calvo, en la que nos entregó un subsidio por 10 mil pesos para la Biblioteca Popular para el pago de gastos de los carnavales, donde nos manifestó que desde la provincia nos aseguran el dinero para el pago de sueldos, para que estos sean pagados en tiempo y forma, pero no tenemos forma de comprar los materiales mientras no abonen lo adeudado”.

Mientras tanto vamos funcionando en el marco de la emergencia por la pandemia con los protocolos para el funcionamiento de los bares, comedores, el club, mientras que la actividad comercial viene trabajando con un mayor movimiento al no poder movilizarse la gente a otras poblaciones para realizar compras, pero “a un mayor costo, porque al no contar con ruta pavimentada, los viajantes no quieren ir al pueblo y los que lo hacen aprovechan, entonces significa que los habitantes de Colonia Bicha tengan que pagar costos más altos, agudizándose la situación con la cuarentena, así que esperamos que desde el gobierno provincial nos gire los fondos que nos adeudan, para por lo menos inyectar esos fondos a la comunidad para mejorar los ingresos de la gente a través de las obras”.