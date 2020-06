Murió a los 86 años Rodolfo Machado Información General 12 de junio de 2020 Redacción Por La noticia la comunicó la Asociación Argentina de Actores ayer al mediodía. Trabajó en teatro, cine y televisión.

Murió a los 86 años el actor Rodolfo Machado. La noticia la comunicó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado que difundió ayer al mediodía en las redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor Rodolfo Machado. En su extensa y reconocida trayectoria artística trabajó en teatro, cine y televisión. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1955”, indicaron desde la institución.

De familia de artistas, Rodolfo era hijo del también actor Juan Ignacio Machado. Sus dos hijos, Juan Ignacio y Pablo (Pato) también siguieron la carrera sobre el escenario. También era tío de la recordada actriz Estela Molly, hija del artista plástico Ricardo Lavié (hermano de Machado) y Noemí Laserre

Según destacaron en la Asociación Argentina de Actores, en televisión, formó parte de populares ficciones, como Los Simuladores, Me llaman gorrión, Rosa de lejos, Amándote, Las comedias de Darío Vittori, Dulce Ana, Celeste, Alta Comedia, La nena, Muñeca brava, El show de Carlitos Balá, Yolanda Luján, Detective de señoras, Teatro como en el teatro, La Niñera, entre muchas otras.

Su trayectoria en cine incluye títulos como La vuelta de Martín Fierro, Correccional de mujeres, La sonrisa de mamá, Atracción peculiar, La búsqueda, El picnic de los Campanelli, Había una vez un circo, Los chicos crecen, entre otros films.

Entre sus numerosos trabajos teatrales se encuentran las obras El gran rebelde, Macbeth, Moreira!, Y...?, Madre coraje, Sinvergüenzas, El patio de la morocha, Cerraron el bingo... me quiero matar!, El varón globalizado, Poder, apogeo y escándalo del Coronel Dorrego. Además, fue dirigido por Alejandra Boero, Homero Cárpena, Luis Saslavsky, Pedro Asquini, entre otros reconocidos directores.

Rodolfo Machado trabajó hasta el año pasado. En abril de 2019 realizó su unipersonal Jubilados en Colectivos en el Centro de Jubilados de Marcos Paz. El espectáculo estaba basado en el relato de la descripción de las etapas de la vida desde la fecundación a la jubilación.

“Se repletó, un público hermoso abierto a escuchar. Llevo un año sin trabajar y era mi primer enfrentamiento con el público después de ese tiempo y pareciera que estoy medio entero. El resultado fue muy bueno, ideal para mí. Fue muy lindo ver al público aplaudir, yo sé cuando el cariño es sincero y gusta o no lo que hago”, dijo luego de la función -en la que fue aplaudido de pie- el actor en una entrevista que brindó al Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz.

El actor tenía una cada de fin de semana en dicha localidad. Pero con el tiempo decidió radicarse allí. "Esta ciudad me salvó la vida”, dijo luego de un reconocimiento de las autoridades por Marcos Paz, ciudad que fundó el abuelo de la esposa de Machado.